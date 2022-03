Ultime Notizie » Emoticons » WhatsApp: arriva l’opzione “Reagisci al messaggio” con emoticon

La piattaforma di messaggistica WhatsApp continua a lavorare a un nuovo aggiornamento che consentirà di reagire ai messaggi con le emoticon, riporta il portale WABetaInfo.

Secondo le immagini pubblicate dai media, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nella versione beta dell’applicazione desktop. Per accedere alle emoticon, dovrai premere il pulsante del menu contestuale, dove apparirà, tra le altre, l’opzione “Reagisci al messaggio“. Cliccando lì, verranno visualizzate una serie di reazioni.

Giorni prima, erano già stati svelati alcuni dettagli della nuova funzionalità per Android e iOS. Secondo l’animazione rilasciata dalla stessa piattaforma, le reazioni appariranno dopo aver premuto a lungo un messaggio e nella parte superiore del testo verrà visualizzato un elenco di sei emoticon: ‘mi piace’, cuore, risate, stupore, tristezza e l’emoticon di preghiera.

A seconda delle immagini, le emoticon saranno dinamiche quando visualizzate nella parte inferiore del messaggio. Inoltre, in gruppo, sarà possibile vedere chi ha reagito e con quale emoticon.

Un altro modo per accedere alle reazioni su WhatsApp è selezionare un pulsante di reazione che apparirà quando il cursore è vicino a un messaggio. Premendolo verranno visualizzate le stesse sei emoticons.

Attualmente, questa funzionalità è in fase di sviluppo, sia sulle versioni Android e iOS, sia su desktop, tuttavia, WABetaInfo rileva che la funzionalità non impiegherà molto tempo per arrivare.