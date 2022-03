Ultime Notizie » Casa intelligente » Integrazioni IFTTT per la sicurezza domestica: la casa diventa veramente intelligente

La tua casa è il tuo spazio sicuro. Rendilo ancora più sicuro con la tecnologia per la casa intelligente e i sistemi di sicurezza. Con centinaia di servizi e opzioni di dispositivi nella sicurezza domestica intelligente, puoi trovare il sistema che ti aiuta a proteggere i tuoi cari e i tuoi effetti personali.

L’integrazione di telecamere, sensori di movimento, rilevatori di fumo e altri elementi di sicurezza tra loro e con gli altri dispositivi intelligenti può migliorare la sicurezza della tua casa in pochi semplici passaggi.

Perché integrare la sicurezza intelligente con IFTTT?

Con le nuove aziende e dispositivi che entrano regolarmente nel mercato della sicurezza domestica, potresti ritrovarti con pezzi non corrispondenti. Quando i tuoi dispositivi sono compatibili con IFTTT, puoi selezionare la telecamera per esterni adatta alle tue esigenze senza doverti preoccupare di come comunica con gli altri dispositivi della tua casa.

Inoltre, IFTTT ti consente di estendere ciò che il tuo sistema di sicurezza può fare. Ricevi notifiche personalizzate su determinati eventi, aggiungi un promemoria all’elenco delle attività quando le batterie della fotocamera sono scariche o accendi le luci quando viene rilevato un movimento. Puoi anche scegliere di ricevere una telefonata quando c’è fumo, movimento o quando una porta si apre di notte. Usa queste automazioni per ottenere le informazioni che ti interessano sul luogo che ami di più.

Automazioni di sicurezza domestica intelligenti popolari

Le applet e i flussi di lavoro più utilizzati per i sistemi di sicurezza domestica sono quelli che ti danno il controllo di ciò che sta accadendo nella tua casa, anche se non sei lì per supervisionarlo. Ricevi notifiche, chiamate, e-mail e promemoria vocali negli apparecchi acustici degli eventi che si verificano. Usa il tuo assistente vocale per attivare la sveglia o assicurati di aver chiuso a chiave la porta usando un pulsante.

Oltre ad avvisi e messaggi su cosa sta succedendo nella tua casa, puoi creare automazioni che fungono da avvertimento per intrusi o ladri. Gestisci le luci nella tua casa quando sei in vacanza per dare l’impressione che qualcuno sia a casa, scatta una foto e caricala sull’archivio cloud quando c’è movimento in casa o attiva una serie di eventi quando qualcuno entra in casa senza essere invitato.

Uno dei modi più comuni per utilizzare le applet è scaricare l’app mobile IFTTT per iOS o Android e abilitare una geo-recinzione intorno alla tua casa tramite il servizio di localizzazione. Ciò ti consente di attivare e disattivare automaticamente il tuo sistema di sicurezza in base a quando sei lì.

Applet di sicurezza intelligenti

Con così tante combinazioni e automazioni disponibili già disponibili su IFTTT, è stato difficile restringere il campo. Hanno aggiunto una raccolta di flussi di lavoro che dimostrano la versatilità e le possibilità delle combinazioni di sicurezza.

Queste di seguito sono solo alcune delle combinazioni possibili:

Disarma la dimora quando arrivi a casa

Lampeggia tutte le lampadine Hue se la sveglia si attiva

Attiva automaticamente il tuo sistema Blink quando esci di casa

Disattiva Blink con Google Home

Dispositivi di sicurezza intelligenti

Allarmi domestici

Disattiva il tuo sistema Blink quando sblocchi il tuo lucchetto di agosto

agosto Allarme Arm Scout utilizzando un evento di Google Calendar

Se viene attivato Boundary Alarm, Philips Hue lampeggia in rosso

Allarme Zuluhood lanciato da Scout Alarm

Ricevi una notifica su allarmi e avvisi

Disattiva le notifiche push quando sono a casa

Ricevi un’e-mail quando la videocamera EZVIZ rileva un movimento

Sveglia la fotocamera

Attiva il monitoraggio Hive View quando esci di casa

Invia SMS quando viene generato un avviso

Pianifica un orario per abilitare la registrazione su Circle

Registra le registrazioni di Circle in un foglio di lavoro di Google Drive

Cambia il colore LIFX quando la fotocamera Swann rileva una persona

Rilevatori di movimento

Arlo Motion accende le luci Hue

Accende le luci LIFX quando viene rilevato un movimento dal dispositivo Swann Security

Abilita il rilevamento del movimento quando esco di casa

Rilevatori di fumo e monitoraggio della qualità dell’aria

Inviami un messaggio di testo quando Notion rileva un rilevatore di fumo o CO

Cambia la luce in arancione quando c’è un avviso di qualità dell’aria

Allarme Zuluhood attivato su allarme monossido di carbonio di Wyze

Serrature intelligenti

Chiudi la porta con Alexa

Rilevamento perdite e allagamenti

Chiudi CALDO – Spegnere quello dell’acqua calda

Philips Hue blu si accende se viene rilevata un’inondazione d’acqua

Campanelli intelligenti

Ottieni uno screenshot dalla videocamera Netatmo Welcome quando qualcuno sconosciuto è alla porta

Sbatti le luci quando suona il campanello

Accendi le luci Hue quando Ring rileva un movimento

Chiama il mio telefono quando il campanello della porta della Swann Security ha premuto

Servizi di sicurezza domestica popolari

Con oltre 700 servizi su IFTTT, ci sono innumerevoli modi per creare esperienze potenti nella tua casa intelligente.

Il modo in cui proteggi la tua casa e rendi la tua tecnologia intelligente ancora più efficiente dipende da te. Esplora le app, servizi e dispositivi disponibili su IFTTT.com per vedere come combinarli per creare esperienze potenti per la tua casa.