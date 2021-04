Ultime Notizie » Alexa » Perchè si dice che il cellulare ti sta spiando? Trucco per verificarlo

Secondo uno studio di NordVPN, c’è stato un aumento del 5% nel numero di utenti che hanno installato applicazioni di monitoraggio della privacy sui loro telefoni cellulari e altri dispositivi. Eppure alcuni di quegli utenti sospettano ancora che i loro smartphone li stiano spiando.

Hanno ragione! Assistenti virtuali come Siri, Google Assistant e Alexa ascoltano sempre gli utenti di smartphone per ricevere comandi vocali e aiutare i loro utenti. Tuttavia, alcune cose vengono registrate per essere utilizzate per “migliorare la qualità dei tuoi servizi” o, peggio ancora, per il marketing. Cioè, cercando di venderti cose senza che tu lo voglia.

Daniel Markuson, esperto di privacy digitale di NordVPN, afferma che le procedure guidate funzionano come i motori di ricerca: “Quando chiedi a Google Assistant o Siri di trovare qualcosa, queste informazioni vengono utilizzate per la pubblicità online. Non è diverso dal digitare qualcosa nella ricerca di Google”.

Markuson afferma che “se cerchi concessionari di auto nella tua città, gli annunci correlati inizieranno a perseguitarti su Internet.

Come verificare se il tuo cellulare ti spia

In un certo senso, un assistente virtuale è solo un altro“.

Secondo l’azienda VPN, il modo migliore per verificare se il tuo smartphone sta passando informazioni alle società di marketing è impostare una trappola.

Per prima cosa, seleziona un argomento che non è già associato alla tua personalità online pubblica, qualcosa di cui non hai mai parlato o cercato online. Quindi, crea un elenco di parole chiave e parlane ad alta voce da solo o con gli amici con il telefono di fronte a te e via.

Presto potrai verificare se ti stanno ascoltando o meno: se improvvisamente inizi a vedere annunci sui social network o sui siti che visiti frequentemente su Internet, è che il tuo assistente ti sta ascoltando e sta passando informazioni a terzi in modo che possano venderti i loro prodotti.

Per evitare questo tracciamento indesiderato, Markuson consiglia di controllare le autorizzazioni della tua app e disabilitare la funzione di registrazione audio del tuo dispositivo.