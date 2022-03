Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » WhatsApp: Il vero significato dell’emoji con gli occhi chiusi e una lacrima sul viso

L’invio di emoji sull’app di messaggistica istantanea di WhatsApp è diventato piuttosto popolare. E ci sono molte opzioni. Una delle preferite dagli utenti è l’emoji che mostra un viso con gli occhi chiusi dalle lacrime, comunemente usata per mostrare “tristezza” o “delusione”. Però, sai qual’è il significato all’interno dell’app di messaggistica?

Il vero significato degli occhi chiusi con le lacrime emoji nell’app WhatsApp

Questo è un ottimo esempio dell’uso improprio degli emoji WhatsApp. Molte persone usano questa emoji per rappresentare un sintomo di raffreddore o influenza, o anche come segnale di pianto.

Ultime novità di WhatsApp che aggiorneranno l’app di messaggistica

L’espressione ha il nome ufficiale di “Faccia assonnata”. Il design appare nei manga e negli anime per rappresentare un personaggio addormentato.

Per quanto riguarda le novità, WhatsApp lancerà nuove funzionalità che daranno all’applicazione di messaggistica un ‘nuovo volto’ molto presto. Queste sono funzioni per sistemi Android e iOS.

App di messaggistica ‘New Face’: WhatsApp ha lanciato una nuova interfaccia quando si effettuano chiamate vocali nella nuova versione beta di iOS. La stessa interfaccia è stata implementata anche per Android.

Nuovo modo per inviare l’audio: l’app ha anche introdotto diverse modifiche quando l’utente inoltra i memo vocali in un nuovo aggiornamento per Android. Le modifiche riguardano l’icona, il pulsante della velocità di riproduzione, le forme d’onda della voce.