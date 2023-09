Ultime Notizie » Carolina del Nord » Uomo muore precipitando da un ponte crollato seguendo Google Maps: la famiglia fa causa

Errore Google Maps? Il venditore di dispositivi medici e padre di due figli, è annegato nel settembre dello scorso anno dopo che la sua Jeep Gladiator si è tuffata nello Snow Creek a Hickory, nella Carolina del Nord, secondo una causa intentata martedì.

Stava tornando a casa dalla festa del nono compleanno di sua figlia attraversando un quartiere sconosciuto quando Google Maps gli avrebbe indicato di attraversare il ponte crollato.

“Le nostre bambine chiedono come e perché è morto il loro papà, e non ho parole che possano capire perché, da adulta, non riesco ancora a capire come i responsabili delle indicazioni GPS e del ponte abbiano potuto agire in modo così scarso riguardo per la vita umana“, ha detto sua moglie, Alicia Paxson.

La polizia che ha trovato il corpo di Paxton nella sua Jeep ribaltata e parzialmente sommersa ha detto che non c’erano barriere o segnali di pericolo lungo la carreggiata distrutta. Secondo la causa, era uscito da un bordo incustodito e si era schiantato alcuni metri più in basso.

La polizia di stato della Carolina del Nord aveva detto che il ponte non era mantenuto da funzionari locali o statali e la società del costruttore originale si era sciolta. La causa nomina diverse società di gestione della proprietà privata che ritiene siano responsabili del ponte e del terreno adiacente.