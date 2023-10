Ultime Notizie » Connessione Wi-Fi » Wi-Fi 8: la Prossima Generazione di Connettività Wireless

La prossima generazione di Wi-Fi, Wi-Fi 8, promette di aprire nuove porte nel mondo della connettività wireless. Con l’incorporazione della tecnologia delle onde millimetriche, questa nuova versione cerca di superare i limiti attuali e offrire prestazioni senza precedenti.

Fin dalla sua nascita, la tecnologia Wi-Fi ha attraversato varie fasi di evoluzione, dal Wi-Fi 1 al Wi-Fi 7 attualmente definito. Ogni generazione ha apportato miglioramenti in termini di velocità, portata e sicurezza. Tuttavia, il Wi-Fi 7 è soggetto a limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la larghezza di banda disponibile sulla banda da 6 GHz.

Potenziali funzionalità Wi-Fi 8

La prossima generazione di Wi-Fi, Wi-Fi 8, non rappresenterà semplicemente un miglioramento incrementale rispetto ai suoi predecessori. Sarà progettato per affrontare sfide specifiche e aprire nuove possibilità nel mondo della connettività wireless. Di seguito, esploriamo alcune delle funzionalità degne di nota che il Wi-Fi 8 dovrebbe portare.

Spettro di frequenza e larghezza di banda

Uno dei limiti più significativi delle precedenti generazioni di Wi-Fi è stata la larghezza di banda disponibile. Wi-Fi 8 mira ad affrontare questo problema esplorando nuove bande di frequenza, in particolare le bande da 45 GHz e 60 GHz. Queste bande offrono uno spettro più ampio, consentendo velocità di trasmissione dei dati molto più elevate rispetto alle bande convenzionali. generazioni precedenti.

Latenza e applicazioni in tempo reale

La latenza è il tempo impiegato da un segnale per viaggiare dalla sorgente alla destinazione. Nelle applicazioni in tempo reale come i giochi online, le videoconferenze e la chirurgia remota, anche una latenza minima può essere problematica. Wi-Fi 8 cerca di ridurre la latenza a livelli estremamente bassi, possibilmente fino a 1 millisecondo o meno. Per raggiungere questo obiettivo si stanno prendendo in considerazione tecniche avanzate come la prelazione nelle reti time-sensitive (TSN), che consentono di dare priorità al traffico a bassa latenza.

Scenari ad alta densità e coordinamento tra più punti di accesso

In luoghi come stadi, aeroporti o centri commerciali, dove c’è un’elevata concentrazione di dispositivi connessi, l’efficienza della rete può essere gravemente compromessa. Wi-Fi 8 prevede di affrontare questa sfida coordinando più punti di accesso (AP). Questa funzionalità consentirà agli AP di lavorare insieme per ottimizzare la selezione dei canali e bilanciare i carichi, con conseguente utilizzo più efficiente delle risorse radio.

Miglioramenti nell’utilizzo dello spettro

Wi-Fi 8 cerca anche di migliorare il modo in cui viene utilizzato lo spettro disponibile. Funzionalità come Multiple Resource Unit (MRU) consentiranno a un singolo utente di utilizzare più unità di risorse, migliorando così l’utilizzo della larghezza di banda. Inoltre, si stanno prendendo in considerazione tecniche per consentire l’accesso ai canali non primari quando il canale primario è occupato, migliorando ulteriormente l’efficienza dello spettro.

L’integrazione della tecnologia delle onde millimetriche

L’aggiunta della tecnologia delle onde millimetriche al Wi-Fi 8 è un passo significativo che va oltre il semplice aumento della larghezza di banda e la riduzione della latenza. Questa sezione si concentra su come l’integrazione di questa tecnologia potrebbe cambiare il panorama della connettività wireless.

Penetrazione e assorbimento del segnale

Una delle caratteristiche distintive delle onde millimetriche è la loro limitata capacità di penetrare negli oggetti e la loro suscettibilità all’assorbimento da parte dell’atmosfera. Ciò significa che il suo utilizzo potrebbe essere più mirato ad ambienti interni o applicazioni che richiedono una linea visiva diretta tra trasmettitore e ricevitore.

Sicurezza migliorata

Le onde millimetriche hanno proprietà che potrebbero offrire una maggiore sicurezza rispetto alle bande di frequenza più basse. Ad esempio, la sua portata limitata e la necessità di una linea visiva diretta potrebbero ridurre il rischio di intercettazioni indesiderate del segnale.

Beamforming e Massive MIMO

La tecnologia delle onde millimetriche consente tecniche avanzate come il beamforming, che dirige l’energia del segnale in direzioni specifiche anziché disperderla in tutte le direzioni. A ciò si aggiunge l’uso massiccio del MIMO (Multiple Input, Multiple Output), che utilizza più antenne per migliorare la qualità del segnale e aumentare la capacità della rete.

Requisiti hardware

L’implementazione delle onde millimetriche sul Wi-Fi 8 richiederà hardware specializzato in grado di funzionare a queste alte frequenze. Ciò potrebbe includere antenne fasate, amplificatori di potenza e convertitori di frequenza, che potrebbero aumentare il costo dei dispositivi compatibili con Wi-Fi 8.

Certificazione speciale

Data la natura unica delle onde millimetriche e delle loro applicazioni, è probabile che vedremo una certificazione speciale per i dispositivi che utilizzano questa tecnologia. Questa certificazione potrebbe essere simile alle certificazioni esistenti per il Wi-Fi, ma focalizzata a garantire che i dispositivi soddisfino requisiti specifici per l’utilizzo delle onde millimetriche.

Implicazioni e futuro

L’adozione del Wi-Fi 8 ha il potenziale per avere un impatto significativo su aree come l’Internet delle cose (IoT). Tuttavia, l’implementazione su larga scala richiederà il superamento di diverse sfide, inclusa la necessità di hardware compatibile.

Sebbene il Wi-Fi 8 prometta progressi significativi nella connettività wireless, è fondamentale considerare le sfide e i limiti che accompagnano queste innovazioni. La vera prova sarà come questa tecnologia si adatterà e si evolverà per soddisfare le mutevoli esigenze di un mondo sempre più connesso.

Maggiori informazioni su arXiv:2309.16813 (studio di Xiaoqian Liu, Tingwei Chen, Yuhan Dong, Zhi Mao, Ming Gan, Xun Yang e Jianmin Lu).