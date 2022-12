Ultime Notizie » Come vedere Giappone Spagna Streaming » Giappone-Spagna Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Giappone-Spagna, ultimo round per le due formazioni nel Gruppo E della Coppa del Mondo 2022. Con diretta streaming tv che inizia alle ore 20 italiane di oggi, giovedì 1° Dicembre 2022, le Furie Rosse, dopo il pareggio contro la Germania (1-1), sfidano la nazionale nipponica in un match decisivo per conquistare il pass per gli ottavi di finale. Classifica: Spagna 4 punti, Giappone 3 punti, Costa Rica 3 punti, Germania 1 punto. Andiamo a scoprire formazioni, statistiche, e dove vedere Giappone-Spagna streaming gratis e diretta tv.

La Spagna ha vinto l’unico precedente contro il Giappone in tutte le competizioni, un’amichevole per 1-0 nell’aprile 2001.

Giappone-Spagna, le formazioni

La Spagna non ha mai perso in 5 precedenti partite della Coppa del Mondo FIFA contro squadre asiatiche (V3 P2), anche se è stata eliminata ai rigori dalla Repubblica di Corea nel 2002 dopo uno di quei pareggi. La Spagna ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in otto delle ultime nove presenze ai Mondiali, ad eccezione del pareggio per 2-2 contro il Marocco nell’ultima edizione, nel 2018.

Il Giappone ha perso tre delle ultime quattro partite di Coppa del Mondo (1 vittoria), tante quante nelle precedenti nove partite del torneo (3 vittorie, 3 pareggi), e sta cercando di evitare di andare senza segnare in partite consecutive di Coppa del mondo per la prima volta . dal 1998 (contro Argentina e Croazia). La Spagna è imbattuta nelle ultime sette partite di Coppa del Mondo (V3 P4). Solo una volta nella sua storia ha disputato una corsa più lunga nella competizione senza perdere (10 partite tra il 1998 e il 2006).

GIAPPONE (4-2-3-1): Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Endo, Morita; Ito, Kamada, Kubo; Ueda. CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashima, Schmidt, Taniguchi, Yamane, Tomiyasu, Shibasaki, Tanaka, Maeda, Minamino, Mitoma, Asano, Doan, Soma, Machino. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Yamane, Itakura, Endo

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Eric, Laporte, Gayà; C Soler, Koke, Pedri; Sarabia, Morata, Olmo. CT Luis Enrique.

A disposizione in panchina: Robert Sanchez, Raya, Busquets, Pau Torres, Jordi Alba, Azpilicueta, Guillamon, Marcos Llorente, Rodri, Gavi, Asensio, Ferran Torres, Yeremy Pino, Nico Williams, Ansu Fati. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Busquets.

Arbitro: Gomes (Stati Uniti). Guardalinee: Thusi Siwela (Sudafrica)-Pathsoane (Lesotho). Quarto uomo: Mukansanga (Rwanda). VAR: Guerrero (Messico). Assistente VAR: Villarreal (Stati Uniti).

Giappone-Spagna in Diretta TV

La partita dei Mondiali Giappone-Spagna in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita al Khalifa International Stadium di Al Rayyan, a partire dalle ore 19:45 di oggi, giovedì 1 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Leggi anche > VPN per guardare i Mondiali di Calcio via Internet

Giappone-Spagna Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Giappone-Spagna streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Giappone-Spagna in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.