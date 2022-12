Ultime Notizie » Come vedere Giappone Croazia Streaming » Giappone-Croazia Streaming Gratis Live con Diretta Rai TV e RaiPlay

MONDIALI STREAMING – Ottavi di finale dei mondiali di calcio in Qatar, Giappone-Croazia è in programma allo Stadio Al Wakrah di Al Janoub. Si gioca alle ore 16 italiane, prima di Brasile-Corea del Sud delle 20, con diretta streaming tv oggi, lunedì 5 dicembre 2022. La nazionale giapponese ha battuto Germania e Spagna nella fase a gironi ed è passata come prima del gruppo E mentre la Croazia si è classificata seconda nel girone F con Marocco, Belgio e Canada. I vincitori di queste due partite si affronteranno ai quarti di finale. Di seguito formazioni, statistiche, curiosità, e dove vedere Giappone-Croazia streaming gratis e diretta tv.

Questo sarà il terzo incontro di Coppa del Mondo tra Giappone e Croazia, con il Giappone senza vittorie e senza reti nelle due precedenti: una sconfitta per 1-0 nel 1998 e uno 0-0 nel 2006, entrambe nella fase a gironi. Queste due partite sono le uniche precedenti della Croazia nella competizione contro una nazione asiatica.

Il Giappone ha vinto entrambe le partite della Coppa del Mondo 2022 contro nazioni europee, 2-1 su Spagna e Germania nella fase a gironi. Aveva vinto solo due delle prime 10 partite nella competizione contro squadre europee prima di quest’anno (P3 S5).

Il Giappone ha raggiunto gli ottavi di finale della Coppa del Mondo per la quarta volta, comprese le ultime due edizioni. Tuttavia, non hanno mai superato questa fase, perdendo contro la Turchia nel 2002, il Paraguay (ai rigori) nel 2010 e il Belgio nel 2018. Le uniche nazioni asiatiche a raggiungere i quarti di finale della Coppa del Mondo sono state la Corea del Nord nel 1966 e la Corea del Sud nel 2002.

Questa sarà la terza presenza della Croazia agli ottavi di Coppa del Mondo: ha superato questa fase le due volte precedenti, battendo la Romania 1-0 nel 1998 e la Danimarca ai rigori nel 2018.

La Croazia ha perso solo due delle otto partite a eliminazione diretta della Coppa del Mondo (V4 P2). Inoltre, ha superato le due partite terminate in parità e deciso ai rigori, entrambe nel 2018 (contro la Danimarca agli ottavi e la Russia ai quarti di finale).

Giappone-Croazia, le formazioni

Giappone (3-4-3): Gonda; Yoshida, Tomiyasu, Taniguchi; J Ito, Morita, Endo, Nagatomo; Doan, Maeda, Kamada.

CT Moriyasu. A disposizione in panchina: Kawashimam Schmidt, Yamane, Sakai, H.Ito, Soma, Shibasaki, Tanaka, Mitoma, Kubo, Minamino, Asano, Machino, Ueda.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Pasalic, Jakic, Sucic, Majer, Vlasic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Arbitro: Elfath (Stati Uniti). Guardalinee: Parker-Atkins. Quarto Uomo: Ghorbal. VAR: Gallo. Assistente: Bascunan.

Giappone-Croazia in Diretta TV

La partita dei Mondiali Giappone-Croazia in diretta tv su Rai Uno, con collegamenti pre-partita dallo Stadio Ahmad Bin Ali, a partire dalle ore 15:45 di oggi, lunedì 5 dicembre 2022. Ricordiamo, visto che sono in molti a chiedercelo, che siti internet di eventi sportivi come Rojadirecta sono vietati dalla legge italiana in quanto non detengono i diritti di riproduzione live.

Giappone-Croazia Streaming Gratis

Per vedere la partita del Mondiale Giappone-Croazia streaming gratis su smartphone, tablet e pc, basterà collegarsi al portale rai.tv. Streaming live anche con l’app di Ray Play, scaricabile dal sito con tutta la comodità del caso.

Insomma, abbiamo ampliamente risposto alla domanda “Come vedere Giappone-Croazia in diretta streaming” e quindi tenetevi liberi e sedetevi comodi sulla vostra poltrona, perchè alle 20 di oggi va in scena la Coppa del Mondo 2022.