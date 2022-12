La nuova produzione Netflix diretta da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega (20 anni, nata il 27 settembre del 2002), ‘Wednesday’ (mercoledì), ha battuto il record come serie più vista nella storia della piattaforma durante la sua settimana di apertura, secondo il database dell’azienda. Tra il 21 e il 27 novembre ha registrato 341,23 milioni di ore visualizzate.

Prima del suo lancio, la stagione 4 di ‘Stranger Things’ deteneva il marchio come la serie più seguita, dopo aver raggiunto, tra il 30 maggio e il 5 giugno, 335 milioni di ore guardate, circa 6,2 milioni di ore in meno rispetto all’attuale detentore del

Il celebre personaggio fu creato nel 1940 da Charles Addams come figlia maggiore di Gomez e Morticia Addams e sorella di Pugsley. Il successo ottenuto dalla Serie Netflix, potrebbe rafforzare l’ipotesi di una seconda stagione.

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022