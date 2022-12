Ultime Notizie » Brasile Corea del Sud » Mondiali 2022 Oggi 5 Dicembre: Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud, Orari Streaming e Canali RAI TV

Dove vedere le partite di calcio in tv dei Mondiali in Qatar 2022: Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud per gli ottavi di finale, di oggi lunedì 5 dicembre 2022, con orario d’inizio e canale tv. Le vincitrici di queste due partite si affronteranno nei quarti di finale. Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in streaming live e tv, con alcune curiosità.

16:00 Diretta Giappone-Croazia (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Nonostante sia entrato dalla panchina, Ritsu Dōan ha cominciato la rimonta del Giappone in entrambe le vittorie segnando il primo gol della sua Nazionale. I gol sono stati rari per la Croazia, ma Luka Modrić potrebbe cambiare le cose, con i suoi tre contributi precedenti ai Mondiali (2 gol, 1 assist) che hanno portato a delle vittorie. Statistica in evidenza: otto delle ultime 13 partite della Croazia, così come i tre scontri diretti precedenti, non avevano visto gol nel corso dei primi tempi.

20:00 Diretta Brasile-Corea del Sud (Ottavi di finale Mondiali) – In tv su RAI 1, streaming gratis su RaiPlay

Curiosità sui Mondiali: solo sei giocatori hanno giocato in due Nazionali diverse ad un Mondiale; due di questi hanno giocato per la Croazia, nel 1998.

Il Brasile sarà pure arrivato in cima al proprio girone, ma ha avuto anche il peggiore attacco, il che significa che chiederà ancora di più a Richarlison, che ha fatto gol nell’ultimo scontro diretto con la Corea del Sud, ed è il capocannoniere del Brasile in questo Mondiale con due gol segnati finora. Il suo compagno di squadra nel Tottenham, il fuoriclasse sudcoreano Son Heung-min, cercherà comunque di fare meglio di lui, con l’attaccante che ha avuto un ruolo chiave facendo assist per il gol contro il Portogallo nell’ultima emozionante vittoria della sua squadra. Statistica in evidenza: nella summenzionata vittoria nell’ultima partita del girone contro il Portogallo, la Corea del Sud ha segnato un gol nel primo tempo per la prima volta in dieci partite dei Mondiali. Curiosità sui Mondiali: nella partita di venerdì contro il Camerun, Dani Alves (39 anni, 210 giorni) è diventato il giocatore più anziano a giocare una partita dei Mondiali per il Brasile!