Virus Zombi: Antico Virus rinato dopo 48.500 anni nel permafrost siberiano

Gli scienziati hanno rianimato un virus che era rimasto intrappolato nel permafrost siberiano per quasi 50.000 anni, rafforzando le preoccupazioni che il riscaldamento globale porterà al rilascio di antichi agenti patogeni. Il fatto che il microbo fosse ancora in grado di infettare le cellule evidenzia il pericolo dei cosiddetti virus zombi che emergono dal disgelo del suolo, hanno affermato i ricercatori.

Conosciuto come pandoravirus, infetta solo organismi unicellulari e non dovrebbe rappresentare una minaccia per l’uomo. Era rimasto intrappolato sotto il letto di un lago in Yakutia per 48.500 anni, rendendolo il più antico virus ‘vivente’ finora recuperato.

In uno studio, il professor Jean-Michel Claverie dell’Università di Aix-Marseille, insieme ai colleghi, afferma che fino a un quinto della terra nell’emisfero settentrionale è ricoperto da terreno permanentemente ghiacciato. Questo permafrost si sta sciogliendo, rilasciando materia organica che è stata rinchiusa per un milione di anni. Gran parte di esso decadrà, producendo anidride carbonica e metano, che rafforzeranno il riscaldamento globale.

Il permafrost contiene anche virus e altri microbi che sono rimasti dormienti fin dalla preistoria.

“Questo suggerisce erroneamente che tali eventi sono rari e che i ‘virus zombi’ non sono una minaccia per la salute pubblica“.

I ricercatori affermano che dal 2015 non ci sono stati aggiornamenti significativi sulla scoperta di virus ‘vivi’ nel permafrost.

Per ‘ripristinare un apprezzamento più vicino alla realtà’, affermano di essere stati in grado di isolare 13 tipi di virus da sette antichi campioni di permafrost siberiano. Hanno cercato solo virus che infettano un’ameba nota come acanthamoeba. Questo per motivi di sicurezza, poiché questi bug non dovrebbero essere in grado di infettare le persone.

“Il rischio biologico associato alla rinascita di virus preistorici che infettano le amebe è… del tutto trascurabile”.

Al contrario, dicono che un progetto russo per recuperare ‘paleovirus‘ direttamente dai resti di mammut, rinoceronti lanosi e cavalli preistorici conservati nel permafrost è rischioso, poiché infetterebbero i mammiferi. Quel lavoro è in corso presso il laboratorio Vector di Novosibirsk.

Le preoccupazioni che i patogeni ‘zombie‘ si risveglierebbero dal ghiaccio hanno preso piede nel 2016 quando un bambino è morto in un’epidemia di antrace nella Siberia settentrionale. Il caso è stato collegato a un’ondata di caldo che ha sciolto il permafrost ed esposto la carcassa di una renna infetta. La malattia non si vedeva lì dal 1941.

I ricercatori della Ohio State University hanno riferito lo scorso anno di aver rilevato materiale genetico da 33 virus in campioni di ghiaccio prelevati dall’altopiano tibetano. Si stima che avessero fino a 15.000 anni.