Settimana di fuoco per Inter Roma Juventus e Napoli in Europa, a pochi giorni dalla conclusione del campionato di calcio di Serie A. Vi presentiamo di seguito le partite di calcio Inter-Getafe e Roma-Siviglia di Europa League, Juventus-Lione e Barcellona-Napoli di Champions League.

Dove vedere Inter-Getafe streaming e tv.



Domani sera, 5 agosto alle 21:00, presso lo stadio Veltins Arena di Gelsenkirchen in Germania, si gioca Inter-Getafe. Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l’Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del primo trofeo in nerazzurro, affronta a Gelsenkirchen il Getafe, ottava forza della Liga, in gara secca: in palio c’è un posto nei quarti di finale.

Diretta TV di Inter Getafe su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming con l’app SkyGo (gratis per gli abbonati).

Dove vedere Roma-Siviglia streaming e tv.



Giovedì 6 agosto sera, alle 18:55, presso lo Stadio Schauinsland Reisen Arena di Duisburg in Germania, si gioca Roma-Siviglia. Dopo essersi assicurata l’accesso nella fase a gironi della prossima edizione con il 5º posto in campionato, la Roma sfida il Siviglia in gara secca a Duisburg negli ottavi di finale di Europa League. Chance importante per gli uomini di Fonseca, che vogliono superare gli andalusi e proseguire il cammino nella competizione europea. Di fronte c’è il Siviglia dell’ex ds Monchi, quarto in Liga e già qualificato alla prossima Champions League.

Diretta TV di Roma Siviglia su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming con l’app SkyGo (gratis per gli abbonati).

Dove vedere Juventus-Lione streaming e tv.

Venerdì 7 agosto sera, alle 21:00, presso lo stadio Allianz Stadium di Torino, si gioca Juventus-Lione. Partita valida per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e che si giocherà in contemporanea a Manchester City-Real Madrid.

I bianconeri devono ribaltare la sconfitta dell’andata, 1-0 il finale a favore dei francesi, che hanno giocato una partita – disputata prima dello stop per il Coronavirus – brillante soprattutto nel primo tempo.. Obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni è ovviamente passare il turno ed inseguire la conquista di una competizione che oramai manca da troppi anni.

Diretta TV di Juventus Lione su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), e in chiaro su Canale 5. Diretta streaming con l’app SkyGo (gratis per gli abbonati) e gratis in chiaro con Mediaset Play.

Dove vedere Barcellona-Napoli streaming e tv.

Sabato 8 agosto alle 21 si giocherà l’attesissima Barcellona-Napoli allo Stadio Camp Nou in Spagna. Le due formazioni si affrontano per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, alla stessa ora di Bayern-Chelsea.

All’andata, disputata prima dello stop per il Coronavirus Covid-19, un ottimo Napoli è riuscito a conquistare un buon pareggio al San Paolo, 1-1 il finale, e prova a conquistare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. Messi e compagni, dal canto loro, puntano a rimanere in gara per la conquista della sesta coppa dalle grandi orecchie della loro storia.

Diretta TV di Barcellona-Napoli su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), e in chiaro su Canale 5. Diretta streaming con l’app SkyGo (gratis per gli abbonati) e gratis in chiaro con Mediaset Play.