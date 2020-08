Barcellona Napoli streaming gratis link. Riuscirà il Napoli, dopo l’eliminazione della Juventus di ieri sera, a raggiungere l’Atalanta nella Final Eight di Champions League in Portogallo? Alle 21 di questa sera si giocherà l’attesissima Barcellona-Napoli allo Stadio Camp Nou in Spagna.

Le due formazioni si affrontano per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, alla stessa ora di Bayern-Chelsea. All’andata, disputata prima dello stop per il Coronavirus Covid-19, un ottimo Napoli è riuscito a conquistare un buon pareggio al San Paolo, risultato 1-1 il finale, e prova a conquistare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai quarti di finale.

Leo Messi e compagni, dal canto loro, puntano a rimanere in gara per la conquista della sesta coppa dalle grandi orecchie della loro storia. Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Barcellona Napoli streaming e diretta tv.

Barcellona Napoli streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Insigne convocato, Gattuso lo schiererà dall’inizio solo se sarà al 100%.

In difesa Manolas favorito su Maksimovic, in regia Demme più di Lobotka. Le nostre probabili formazioni di

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F de Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann. Allenatore Quique Setién.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Barcellona Napoli Streaming Gratis Link Online



Barcellona Napoli in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi sabato 8 agosto 2020 su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it/) per seguire le partite di calcio online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc.

La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/).