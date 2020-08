Sean Penn ha sposato (in segreto) l'attrice Leila George.

L’attore 59enne Sean Penn ha sposato con una cerimonia segreta l’attrice Leila George D’Onofrio, di 28 anni compiuti lo scorso 20 marzo. Si dice che la 59enne vincitrice dell’Oscar abbia sposato la sua fidanzata 28enne questa settimana: lo afferma un post di congratulazioni di Instagram condiviso dall’amica filantropica di Penn Irena Medavoy.

Medavoy, il cui marito è il produttore di Black Swan e Shutter Island, Mike Medavoy, è uscito sui social media venerdì per condividere una serie di foto passate della coppia e una nuova immagine ravvicinata che mostra gli anelli di matrimonio.

L’anello di fidanzamento di Leila era un anello con un

“Siamo molto felici che @leilageorge e #seanpenn si sposino. Ti amiamo”, ha scritto nella didascalia. “Grazie per essere come un figlio di famiglia da impersonare, siamo sulla luna per vederti trovare la tua anima gemella e vero partner … vero amore che cambia anche il mondo in meglio” … “Dovete stare insieme, Dio benedica entrambi e la famiglia a cui vi siete uniti. Presentazione di #marriage di Penn (sic)”.

Penn e George, la cui madre è l’attrice Greta Scacchi, sono stati romanticamente legati dal 2016, un anno dopo che la star di Milk si è separata da Charlize Theron.

Questo è il terzo matrimonio di Sean Penn. In precedenza è stato sposato con Madonna (compirà 62 anni il prossimo 16 agosto) dal 1985 al 1989 e Robin Wright (54 anni oggi) dal 1996 al 2010.