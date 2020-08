Dove vedere Juventus Lione streaming online. Oggi venerdì 7 agosto 2020 alle ore 21 si sfidano a Torino Juventus Lione, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri devono ribaltare la sconfitta dell’andata, 1-0 il finale a favore dei francesi, che hanno giocato una partita (disputata prima dello stop per il Coronavirus) brillante soprattutto nel primo tempo. Obiettivo di Cristiano Ronaldo e compagni è ovviamente passare il turno ed inseguire la conquista di una competizione che oramai manca da troppi anni. Gioca Dybala? Vediamo di seguito le ultime notizie sul match e in particolare dove vedere Juventus Lione streaming e diretta tv.

Juventus Lione streaming live: le ultime notizie sulle formazioni.

Le ultime notizie prima di Juventus Lione ci mostrano che l’unico dubbio di Sarri riguarda la posizione in campo di Cuadrado: terzino? Nel caso giocasse esterno d’attacco al posto di Bernarderschi, Danilo andrebbe nei quattro di difesa. Dybala ha lavorato a parte nella seduta della vigilia, potrebbe essere a disposizione a partita in corso. Higuain parte titolare.

Le nostre probabili formazioni di Juventus Lione:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes; Marçal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimarães, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay. Allenatore Garcia.

Diretta Juventus Lione, le cose da sapere sulla partita.



La Juventus è imbattuta nelle due sfide casalinghe disputate contro il Lione nelle Coppe europee con un bilancio di una vittoria (2-1 in Europa Lague nell'aprile 2014) e un pareggio (1-1 in Champions League nel novembre 2016). Il Lione ha perso 4 delle sue ultime 5 partite disputate in trasferta contro squadre italiane nelle Coppe europee: dopo il successo per 2-1 sul campo della Fiorentina in Champions League nel novembre 2008 sono arrivati un pareggio e 4 sconfitte. La Juventus ha perso 2 delle ultime 3 partite a eliminazione diretta in Champions League giocate in casa: è stata sconfitta dal Real Madrid nell'aprile 2018 e dall'Ajax nell'aprile 2019.

Juventus Lione Streaming Gratis Online: dove vedere Diretta Live Tv.



2019.

Juventus Lione in diretta tv a partire dalle ore 21:00 di oggi venerdì 7 agosto 2020 sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Match fruibile in video streaming gratis per gli abbonati con SkyGo (link > https://skygo.sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La diretta di Juventus Lione viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play.

Come vedere Juventus Lione Streaming Gratis senza Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Juventus Lione online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Live Streaming che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Non dimenticatevi la diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet!