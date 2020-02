DIRETTA CHAMPIONS – Le formazioni ufficiali di Lione-Juventus, partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in programma alle ore 21:00 di oggi mercoledì 26 febbraio 2020. Qui tutte le informazioni per vedere la partita in streaming e tv.

Si gioca al Parc OL, casa del Lione.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembele. Allenatore Rudi Garcia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri.

La Juventus ha chiuso al comando il girone D di Champions League: 16 punti conquistati (6 in più dell’Atletico Madrid) e nessuna sconfitta al passivo. Cinque vittorie e un pareggio per la squadra di Sarri (2-2 all’esordio sul campo dei Colchoneros).

Il Lione ha superato il gruppo G arrivando al 2° posto: 8 i punti raccolti dagli uomini di Garcia, uno in più della coppia Benfica-Zenit San Pietroburgo e tre in meno della capolista Lipsia. Bilancio in perfetta parità nel girone per i francesi con due vittorie, altrettanti pareggi e sconfitte.