Genoa Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Le due formazioni si affrontano alle ore 21:45 di oggi martedì 30 giugno 2020, per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Genoa ha affrontato 52 volte la Juventus in gare interne in Serie A: per i padroni di casa 19 vittorie, 11 pareggi e 22 sconfitte. Inoltre ha perso 6 delle ultime 8 gare giocate in casa: superfluo sottolineare come i liguri, per una salvezza tranquilla, debbano cambiare il proprio rendimento tra le mura amiche. Ben augurante il precedente dello scorso anno, 2-0 per i rossoblù grazie ai gol di Sturaro e Pandev. Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Juventus ⚽ streaming e diretta tv.

Genoa Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Nelle file dei padroni di casa: in mediana dovrebbe toccare a Schone, davanti al tandem Iago-Sanabria. Pinamonti e Destro pronti a entrare a gara in corso. In casa bianconera: Danilo rientra dalla squalifica e Matuidi dovrebbe tornare sulla linea di centrocampo. A farne le spese dovrebbe essere Rabiot. Davanti altra chance per Bernardeschi insieme a Dybala e Ronaldo. Higuain dovrebbe partire dalla panchina. In porta ballottaggio Szczesny-Buffon, con Gigi pronto a battere il record di presenze in Serie A di Maldini.

Queste le probabili formazioni di Genoa Juventus:

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago, Pinamonti. Allenatore Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

La partita di calcio Genoa Juventus ⚽ in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Genoa Juventus non viene trasmessa in chiaro.

