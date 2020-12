Dove vedere Genoa Juventus in TV e streaming. Le due formazioni si affrontano alle ore 18:00 di oggi domenica 13 dicembre 2020, per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/21. Si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i liguri di Maran sono penultimi a quota 6 punti. Andiamo a scoprire dove vedere Genoa Juventus in TV e streaming.

Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato più gol nelle prime 70 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (60); prima di lui il precedente primato era di Shevchenko (52 reti nelle prime 70 partite giocate oppure 60 reti nelle prime 85 presenze).

Genoa Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Maran recupera Perin e Melegoni, ma perde Badelj per affaticamento. Contro la Juve 4-4-2: in attacco Scamacca e Shomurodov. In porta Paleari. Ridotta la squalifica, Morata sarà convocabile ma Pirlo sembra intenzionato a dare spazio a Dybala. I dubbi sono come sempre a centrocampo. McKennie dovrebbe partire titolare dopo i due gol nelle ultime due partite, con Chiesa e Cuadrado esterni e Kulusevski trequartista. Possibile riposo per De Ligt.

Queste le probabili formazioni di Genoa Juventus:

Genoa (4-4-2): Paleari; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Scamacca, Shomodurov. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Criscito, Marchetti, Melegoni, Parigini, C Zapata.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, CR7 Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Genoa Juventus in Diretta TV.

Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Pinsoglio. Indisponibili: Chiellini, Demiral.

La partita di calcio Genoa Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dove vedere Genoa Juventus Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.