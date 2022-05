Dove vedere Genoa-Juventus Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21:00 italiane per la 36a giornata di Serie A 2021-22.

La Juventus di Allegri (4a in classifica con 69 punti) fa visita al Genoa nel terzultimo atto del campionato di Serie A. Il Genoa (penultima in classifica con 25 punti) arriva dalla sconfitta nel derby con la Sampdoria e contro la Vecchia Signora si gioca le ormai residue chance di salvezza con l’obbligo di fare bottino pieno. I bianconeri sono la quarta forza di campionato, e hanno nel mirino il terzo posto del Napoli lontano soltanto una lunghezza.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque sfide di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare più successi di fila contro il Grifone nella competizione per la prima volta dalle sette vittore consecutive tra il 1957 e il 1960.

Genoa-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il tecnico bianconero ha presentato la sfida di Marassi contro i rossoblù assicurando: “Al Ferraris incontreremo una squadra in lotta per la salvezza, andrà in campo la formazione migliore. Poi penseremo alla finale di Coppa Italia contro l’Inter”.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

GENOA (4-3-1-2): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj, Portanova; Amiri; Ekuban, Destro. Allenatore Blessin. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cambiaso, Czyborra, Maksimovic, Piccoli, Rovella, Sturaro, Vanheusden.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Morata. Allenatore Allegri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Chiesa, Danilo, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie, Pellegrini.

⚽ Dove vedere Genoa-Juventus Diretta invece di Rojadirecta TV

Genoa-Juventus diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dusan Vlahovic ha segnato due reti in quattro incontri giocati da titolare contro il Genoa in Serie A: l’attaccante della Juventus, a quota 50 reti, potrebbe raggiungere Dejan Stankovic (51) come miglior marcatore serbo nella storia della massima serie italiana.

⚽ Genoa-Juventus Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Paulo Dybala ha segnato otto reti contro il Genoa in Serie A e solo contro l’Udinese (10) ne conta di più nella competizione. L’argentino (114) è a un solo gol dall’eguagliare Roberto Baggio (115) al 9º posto nella classifica dei migliori marcatori della Juventus in tutte le competizioni.

Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Alternativa Online per vedere Genoa-Juventus Streaming Gratis

Alternative per vedere Genoa-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.