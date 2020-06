Dubai prepara una città spaziale per il pianeta Marte: ecco Mars Science City.

Fai attenzione perché questo non è un film immaginario di fantascienza. Questa è la città spaziale che Dubai si prepara a stabilire sul pianeta rosso. Sebbene l’essere umano non abbia ancora completamente dominato i viaggi nello spazio commerciale, questa città degli Emirati Arabi Uniti ha già pubblicato piani per una città spaziale.

Mars Science City è la prossima città che Dubai intende realizzare su Marte. Con l’aiuto dell’architetto danese Bjarke Ingels e di alcuni esperti, è stato svelato il design del campus di simulazione spaziale.

Appositamente progettato per gli scienziati per lavorare sul viaggio dell’umanità nello spazio, il sito presenta quattro cupole geodetiche che avvolgono la città spaziale. In totale, la metropoli marziana avrà 17,5 ettari di deserto al di fuori di Dubai, poiché lo scopo è quello di simulare un’atmosfera simile a quella di Marte.

Per un anno, gli abitanti della città saranno esperti che ricreano le condizioni del pianeta rosso.

La prima città spaziale sulla Terra

In questo modo, verranno condotte ricerche su come raggiungere l’autosufficienza in termini di energia, cibo e acqua per garantire una vita stabile nello spazio.

Questo edificio sarà senza dubbio il più sofisticato mai costruito. La tecnologia di stampa 3D, l’isolamento termico e delle radiazioni saranno utilizzati per ottenere una somiglianza con Marte. Inoltre, ci sarà un museo, aree educative e tutto il necessario per diffondere i progressi della ricerca spaziale.

“Cerchiamo di dare l’esempio e la motivazione per gli altri a partecipare e contribuire alla marcia dell’umanità nello spazio” – (Sheikh Mohammed bin Rashid).

I piani per Mars Science City fanno parte della strategia Mars 2117 degli Emirati Arabi Uniti, il cui obiettivo principale è quello di costruire il primo insediamento su Marte entro i prossimi 100 anni.

Non vi è dubbio che gli esseri umani stanno innovando rapidamente per conquistare l’universo il prima possibile. Tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare di vedere la direzione di questi esperimenti spaziali.