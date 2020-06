Serie A: Juventus vince a Genova e risponde ad una indomabile Lazio.

DIRETTA CALCIO – La Juventus vince in casa del Genoa (risultato 1-3) e, rispondendo alla vittoria in rimonta della Lazio in casa del Torino (risultato 1-2), mantiene a quattro i punti di vantaggio sui biancocelesti in classifica. Dominio assoluto della Juve che però riesce a passare in vantaggio solamente nel secondo tempo grazie ad una prodezza di Paulo Dybala (50′). Al 56′ ci ha pensato CR7 Cristiano Ronaldo a segnare lo 0-2 con un missile da fuori area.

Al 66′ entra in campoal posto di Bernardeeschi, e il brasiliano segna al 73′ e anche lui con un gol molto bello. Il gol della bandiera del Genoa arriva al 76′ con Pinamonti.

Secondo successo consecutivo per la Lazio che trova i tre punti in rimonta, nella partita delle 19:30, proprio come contro la Fiorentina. Decidono le reti di Immobile (48′) e Parolo (72′), che hanno cancellato l’iniziale vantaggio granata arrivato su calcio di rigore con Belotti (5′). Dopo la vittoria della Juventus nella gara delle 21:45, i biancocelesti restano a 4 punti dai bianconeri, ma nella prossima giornata (il 4 luglio c’è Lazio-Milan) dovranno fare a meno di Immobile e Caicedo, squalificati.