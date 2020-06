Dove vedere le partite di calcio in tv Genoa-Juventus, Torino-Lazio e tutte le altre di oggi martedì 30 giugno 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

17:30 Pergolettese-Pianese (Playout Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Imolese-Arzignano (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Picerno-Rende (Playout Serie C) – Eleven Sports.

18:30 Ravenna-Fano (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:00 Sicula Leonzio-Bisceglie (Playout Serie C) – Eleven Sports.

19:30 Diretta Torino-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro Massa. Torino Lazio ⚽ aprono il programma della 29a giornata di Serie A, che verrà disputata nell’arco di tre giorni tra martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio. I granata vengono dalla pesante sconfitta di Cagliari e faticano a trovare un equilibrio anche dopo l’avvicendamento in panchina tra Mazzarri e Longo. I biancocelesti sono reduci dalla fondamentale vittoria in rimonta dell’Olimpico sulla Fiorentina, grazie alla quale hanno mantenuto inalterato il ritardo dalla capolista Juventus avanti di 4 punti.

Diretta Torino Lazio ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Leganes-Siviglia (Liga) – Dazn e Dazn1.

19:30 Maiorca-Celta (Liga) – Dazn.

20:00 Giana Erminio-Olbia (Playout Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Padova-Sambenedettese (Playoff Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

21:15 Brighton-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

21:45 Diretta Genoa-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Calvarese. Genoa Juventus ⚽ chiudono il martedì di campionato con la partita delle ore 21:45, di fondamentale importanza per ambedue le compagini. I liguri infatti lottano nel vivo della zona retrocessione, contano 26 punti in classifica, uno solo di vantaggio sul Lecce terzultimo. I pluricampioni d’Italia in carica invece cercano i 3 punti dopo la facile vittoria casalinga sul Lecce, per mantenere a distanza la coriacea Lazio e l’imprevedibile Inter dell’ex bianconero Antonio Conte.

Diretta Genoa Juventus ⚽ con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

22:00 Diretta Barcellona-Atletico Madrid (Liga) – Dazn.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Barcellona-Atletico Madrid si gioca oggi nel quadro della 33a giornata de LaLiga Santander al Camp Nou, in un duello cui il Real Madrid sarà molto attento. Un nuovo passo falso del Barça significherebbe una ulteriore possibilità verso il titolo dei “blancos”.

Diretta Barcellona Atletico Madrid ⚽ con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le altre partite della 29a giornata di Serie A: Inter-Brescia e Bologna-Cagliari entrambe alle 19:30, mentre alle 21:45 si giocheranno ben 4 partite: SPAL-Milan, Fiorentina-Sassuolo, Verona-Parma e Lecce-Sampdoria.