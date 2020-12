Pensi che Facebook crei i propri reportage? Questa domanda ha messo in dubbio quasi la metà degli americani, che non sono chiari sul ruolo dell’azienda al momento della relazione. Per il 6% degli intervistati, Facebook crea le proprie informazioni, mentre il 42% non è sicuro. Il sondaggio è stato condotto dal Pew Research Center su poco più di 2021 americani tra il 2 e l’11 giugno 2020.

Pew Research Center non si è limitato a fare riferimento a Facebook: comprendeva più aziende, tra cui Apple News, Google News, ABC News, HuffPost e il Wall Street Journal. Di questi gruppi, solo ABC, WSJ e HuffPost sono aziende che lavorano con le informazioni. In altre parole, sono mezzi di comunicazione.

Ma Google, Apple e Facebook, non lo sono: sono solo “canali di informazione”. Capisci la differenza?

I risultati mostrano che la metà degli americani ha identificato correttamente solo due delle sei fonti come coloro che effettuano i propri rapporti di notizie: ABC News (56%) e WSJ (52%).

L’anno delle elezioni ha influenzato il modo in cui è stato identificato Facebook?

Forse il clima elettorale nordamericano ha offuscato il confine tra un tipo di azienda e l’altro. O è solo che gli intervistati vivono nella disinformazione… A tal proposito Facebook spiega che in futuro lancerà una sezione chiamata Facebook News. L’interesse è quello di offrire contenuti informativi “affidabili e pertinenti”, al fine di evitare false notizie.

Questo tipo di iniziativa probabilmente aiuterà a chiarire ulteriormente la differenza tra mezzo di comunicazione e canale di informazione. “Abbiamo questi siti che si atteggiano a media online e sono autorizzati”. È la parola di Karen Kornbluh, direttore dell’azienda GMF Digital. “Questo sta infettando il nostro discorso e sta influenzando la salute a lungo termine della democrazia”. La dichiarazione è stata offerta al New York Times.