Dove vedere le partite di calcio in tv Genoa-Juventus, Napoli-Sampdoria, Cagliari-Inter, Milan-Parma e tutte le altre di oggi domenica 13 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

12:30 Diretta Cagliari-Inter (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Cagliari-Inter, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari domenica 13 dicembre con fischio d’inizio alle ore 12:30. I nerazzurri di Conte, dopo l’eliminazione in Champions League, si presentano a questa sfida occupando il secondo posto della classifica dopo 10 giornate con 21 punti, mentre i sardi di Di Francesco sono dodicesimi a quota 12 punti.

Diretta Cagliari Inter con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

12:30 Olbia-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Milan-Sassuolo (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su DAZN) e Sky Sport Serie A

13:00 Southampton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Nizza-Rennes (Liga) – DAZN

13:00 Dundee United-Rangers (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

14:00 Real Sociedad-Eibar (Liga) – DAZN

14:30 Palermo-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila

14:30 Sorrento-Lavello (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Bologna-Roma (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Diretta Napoli-Sampdoria (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Napoli-Sampdoria, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 13 dicembre con fischio d’inizio alle ore 15:00. Gli azzurri di Gattuso si presentano a questa sfida occupando il quarto posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i i blucerchiati di Ranieri sono dodicesimi a quota 12 punti.

Diretta Napoli Sampdoria con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Atalanta-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Sudtirol-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Giana Erminio-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cavese-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Juventus U23-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Pro Sesto-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports.

15:15 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:30 Augsburg-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena

15:30 Manchester City-Arsenal (Fa Wsl) – DAZN

16:15 Betis-Villarreal (Liga) – DAZN

17:00 Lille-Bordeaux (Ligue) – DAZN

17:30 Fulham-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Sambenedettese-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Arezzo-Modena (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Monopoli-Foggia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Bari-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Avellino-Ternana (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

17:30 Mantova-Cesena (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Turris-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Genoa-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Genoa-Juventus, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova domenica 13 dicembre con fischio d’inizio

alle ore 18:00. I bianconeri di Pirlo si presentano a questa sfida occupando il terzo posto della classifica dopo 10 giornate con 20 punti, mentre i liguri di Maran sono penultimi a quota 6 punti.

Diretta Genoa Juventus con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Leverkusen-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:00 Sandefjord-Odd (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Rosenborg-Molde (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Stabaek-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:30 Elche-Granada (Liga) – DAZN e DAZN1

20:15 Leicester-Brighton (Premier League) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Milan-Parma (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Milan-Parma, sfida valida per l’undicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano domenica 13 dicembre con fischio d’inizio alle ore 20:45. I rossoneri di Pioli si presentano a questa sfida occupando il primo posto della classifica dopo 10 giornate con 26 punti, mentre i Ducali di Liverani sono sedicesimi a quota 10 punti.

Diretta Milan Parma con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Barcellona-Levante (Liga) – DAZN

21:00 Paris SG-Lione (Ligue 1) – DAZN.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e Streaming Live legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione. Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, continuano ad esporre ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere.



Tra le partite da vedere domani lunedì 14 dicembre evidenziamo il posticipo di Serie B Reggina-Venezia delle ore 21:00. Martedì 15 invece inizia il turno insrasettimanale di Serie A con Udinese-Crotone (18:30) e Benevento-Lazio (20:4)5. Mercoledì 16 tornerà si prosegue con Juventus-Atalanta (18:30), Genoa-Milan (20:45), Inter-Napoli (20:45). Il giorno dopo c’è Roma-Torino alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.