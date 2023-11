Ultime Notizie » Caroselli interattivi » Generatore di Caroselli interattivi con IA per LinkedIn, Instagram e TikTok

Oggi conosciamo lo strumento aiCarousels 2.0, una piattaforma che promette di trasformare il modo in cui generiamo caroselli interattivi, combinando l’efficienza dell’intelligenza artificiale (AI) con la semplicità del design.

Lo strumento, che non richiede competenze progettuali pregresse, personalizza automaticamente la dimensione degli elementi, garantendo una visualizzazione ottimale su qualsiasi dispositivo. Gli utenti possono scegliere tra una varietà di modelli, combinazioni di colori e caratteri attentamente curate, semplificando il processo creativo.

Presenta il salvataggio automatico e la capacità di gestire più progetti contemporaneamente, qualcosa che non avevano nella versione 1.0. D’altro canto, ora chiunque può creare caroselli coinvolgenti per piattaforme come LinkedIn, Instagram e TikTok, senza incorrere in costi aggiuntivi.

Generare caroselli da testo, collegamenti web o video di YouTube

La capacità di generare caroselli da testo, collegamenti web o video di YouTube è forse uno dei progressi più notevoli di aiCarousels 2.

0. Questa funzionalità utilizza l’ intelligenza artificiale generativa per creare facilmente narrazioni visive coinvolgenti. Dispone inoltre di un generatore di sottotitoli e di un assistente di scrittura migliorato, ideale per i creatori di contenuti

Il supporto multilingue espande l’accessibilità di aiCarousels 2.0, consentendo agli utenti di tutto il mondo di sfruttare le sue capacità. L’inclusione della libreria completa di Google Fonts e i miglioramenti alla ricerca di immagini integrata con Pexels forniscono risorse aggiuntive per la personalizzazione dei contenuti.

Vale la pena menzionare questo aggiornamento di aiCarousels 2.0, soprattutto perché può essere provato gratuitamente, quindi non c’è bisogno di ricorrere alla carta di credito/debito prima di verificare se è davvero quello che stiamo cercando.