Ultime Notizie » contenuti spazzatura » Microsoft riempie spudoratamente Internet di articoli spazzatura generati dall’intelligenza artificiale

MSN di Microsoft e l’intelligenza artificiale: problemi con contenuti spazzatura e sondaggi inappropriati

Sappiamo che il portale di notizie MSN di Microsoft sta producendo una manichetta antincendio confusa, generata dall’intelligenza artificiale, da oltre un anno ormai.

L’azienda utilizza il sito Web per distribuire spazzatura fuorviante e spesso incomprensibile a centinaia di milioni di lettori ogni mese.

Come riporta ora la CNN, ciò è probabilmente in gran parte dovuto alla decisione di MSN di licenziare la maggior parte dei redattori umani di MSN nel corso degli anni. Sulla scia di tale eliminazione, la società ha reindirizzato i propri sforzi verso l’intelligenza artificiale, culminando in una partecipazione di 10 miliardi di dollari nel produttore di ChatGPT OpenAI all’inizio di quest’anno.

E se MSN presenta una visione di come l’ossessione del settore tecnologico per l’intelligenza artificiale si svilupperà nell’ecosistema dell’informazione, ci troveremo in una situazione difficile.

Oltre a ripubblicare storie di piccoli editori sconosciuti – come quello che ha tristemente definito “inutile” nel titolo l’ex giocatore della NBA Brandon Hunter, scomparso inaspettatamente all’età di 42 anni a settembre – Microsoft utilizza una varietà di tattiche per infilare l’intelligenza artificiale nel suo MSN.

A volte addirittura genera contenuti tramite intelligenza artificiale, come quando ha pubblicato e poi cancellato una bizzarra guida di viaggio a Ottawa, in Canada, che consigliava di visitare un banco alimentare “a stomaco vuoto”.

“Questo articolo è stato rimosso e stiamo indagando su come ha superato il nostro processo di revisione“, ha detto il direttore senior delle comunicazioni di Microsoft sulla scia dell’imbarazzo.

Più di recente, il gigante della tecnologia è finito nei guai per aver condotto un disgustoso sondaggio generato dall’intelligenza artificiale accanto a un articolo sindacato del The Guardian su una donna che era stata trovata morta in Australia.

Il sondaggio di cattivo gusto metteva in dubbio se i lettori pensassero che la donna fosse morta per suicidio, omicidio o incidente, sottolineando in un disclaimer che il sondaggio faceva parte delle “intuizioni dell’intelligenza artificiale” di Microsoft.

The Guardian ha accusato Microsoft di “danneggiare la sua reputazione giornalistica” pubblicando il sondaggio.

In risposta, un portavoce di Microsoft ha affermato che la società ha disattivato la funzione di sondaggio e sta “indagando sulla causa del contenuto inappropriato”.

MSN ha pubblicato altri contenuti spazzatura, tra cui storie fasulle su pescatori che catturano sirene e avvistamenti di Bigfoot dopo aver abbandonato i suoi redattori umani a favore dell’automazione.

Hai già notato uno schema? L’azienda scarica contenuti IA di livello spazzatura, quindi attende finché non viene chiamato pubblicamente per eliminarli silenziosamente e passare al prossimo naufragio.

Gli ex redattori di MSN sono inorriditi

“Avevamo un team editoriale davvero affiatato e di grande talento e avevamo lavorato tutti insieme per molto tempo”, ha detto alla CNN Ryn Pfeuffer, che ha lavorato a intermittenza sotto contratto con Microsoft come redattore di lifestyle di MSN, ma è stato licenziato nel 2020 .

“Non credo che la gente si renda conto di quante persone usano [ MSN ]”, ha aggiunto. “Dovevi essere responsabile di ciò che metti sul sito perché così tante persone lo avrebbero letto e avrebbero potuto esserne influenzati.”

Ora che Microsoft è passata a un “feed personalizzato” “adattato da un algoritmo agli interessi del nostro pubblico” nel 2020, come ha detto un portavoce all’emittente, molti contenuti mal studiati e facilmente smentiti hanno il potenziale per essere visto da milioni di utenti.

“Siamo impegnati ad affrontare il recente problema degli articoli di bassa qualità forniti al feed e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner di contenuti per identificare e affrontare i problemi per garantire che soddisfino i nostri standard”, ha detto un portavoce alla CNN questa settimana, in seguito al mal-sondaggio consigliato.

Resta però da vedere se le preoccupazioni dell’azienda si tradurranno in azioni significative. Certamente non è di buon auspicio per il futuro dell’intelligenza artificiale nei media, un settore che sta già affrontando notevoli difficoltà economiche.