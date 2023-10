Ultime Notizie » CloudStudio » Come fare Editing Video con Intelligenza Artificiale

Il video è diventato una delle forme di comunicazione più efficaci nell’era digitale. Tuttavia, l’editing video può essere un processo noioso e tecnico. È qui che entra in gioco CloudStudio, una piattaforma che combina l’editing video con l’intelligenza artificiale per semplificare e accelerare questo processo.

Funzionalità principali di CloudStudio

Rimozione dello sfondo

La rimozione dello sfondo è una delle funzionalità più importanti di CloudStudio. Tradizionalmente, questo compito richiedeva una conoscenza approfondita del chroma key e un software di post-produzione specializzato. CloudStudio semplifica questo processo utilizzando un modello di machine learning che è stato addestrato per segmentare gli oggetti in immagini e video con sorprendente precisione. Ciò è particolarmente utile per i creatori di contenuti che non hanno accesso a uno studio professionale ma cercano una finitura di alta qualità per i loro progetti.

Segmentazione interattiva

Il targeting interattivo è un’altra funzionalità che aggiunge un ulteriore livello di controllo all’utente. Sebbene la rimozione automatica dello sfondo sia efficace, in alcuni casi è necessaria una maggiore precisione. Questa funzione consente agli utenti di contrassegnare punti specifici sull’oggetto e sullo sfondo per regolare la segmentazione. È uno strumento potente per coloro che cercano un controllo più dettagliato sui propri progetti.

Aggiornamento automatico: qualità professionale in un clic

Il miglioramento automatico di CloudStudio utilizza un modello di intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità di immagini e video. Con un solo clic, gli utenti possono migliorare la luminosità, il contrasto e la chiarezza dei propri contenuti. Questo modello ha dimostrato di funzionare eccezionalmente bene nei test benchmark, rendendolo uno strumento inestimabile per qualsiasi creatore di contenuti.

Rimozione del rumore

La registrazione in ambienti rumorosi è sempre stata una sfida nella produzione video e audio. La rimozione del rumore in CloudStudio utilizza un modello AI per filtrare e sopprimere il rumore di fondo, consentendo all’audio registrato in ambienti come bar o mercati all’aperto di mantenere una qualità del suono chiara e professionale.

Stilizzazione artistica

La stilizzazione artistica in CloudStudio consente agli utenti di trasformare le proprie immagini e video in diversi formati artistici. Dal trasformare una foto in uno schizzo a matita alla trasformazione di un videoclip in un dipinto a olio, le possibilità sono praticamente illimitate.

Questa funzionalità apre nuove strade alla creatività e consente agli utenti di esplorare stili che altrimenti richiederebbero software specializzato e competenze tecniche avanzate.

Oltre a queste funzioni, ha anche:

Registrazione tramite fotocamera, microfono e schermo

CloudStudio ti consente di registrare video con qualsiasi combinazione di screenshot, feed della fotocamera e audio del microfono. L’audio e il video registrati sono immediatamente disponibili per la modifica nell’app.

Ampia libreria di risorse azionarie

La piattaforma offre una vasta libreria di risorse stock, tra cui immagini, video, audio, GIF, emoji e adesivi. Queste risorse sono facilmente accessibili e utilizzabili all’interno dell’app, facilitando la creazione di contenuti accattivanti.

Collaborazione integrata

CloudStudio consente inoltre la collaborazione in tempo reale tra diversi membri del team. Gli utenti possono condividere spazi di lavoro e progetti, semplificando la collaborazione e monitorando i progressi.

Modifica avanzata

La piattaforma offre un’ampia gamma di strumenti di editing avanzati, tra cui ritaglio, ridimensionamento, aggiunta di bordi, regolazione di luminosità, contrasto e saturazione per immagini e video. Consente inoltre di modificare i tipi di carattere, i colori e lo spessore del testo.

Cloud computing

Tutto il calcolo pesante viene eseguito su server cloud, liberando così risorse sul computer dell’utente. Ciò è particolarmente utile per chi lavora con video di grandi dimensioni o progetti complessi.

Il team di CloudStudio.ai è composto da professionisti tecnici che cercano feedback attivo da parte della community per migliorare continuamente il prodotto. Hanno rilasciato una versione beta e sono aperti a suggerimenti e critiche costruttive.