YandexART: Intelligenza Artificiale per creare immagini e animazioni basate su testo

Yandex, il colosso russo di Internet, presenta l’arrivo di YandexART come la sua nuova soluzione generativa di Intelligenza Artificiale per ottenere immagini e animazioni basate su descrizioni testuali.

L’azienda spiega che la tecnologia della sua nuova rete neurale funziona a cascata, generando inizialmente immagini e fotogrammi di animazione, per poi iniziare a migliorare la risoluzione e aggiungere dettagli per ottenere una grafica più realistica e dettagliata rispetto al modello AI generativo precedentemente utilizzato, raggiungendo un tasso di miglioramento fino al 60%.

Aumento del numero di immagini utilizzate nella sua formazione

Per arrivare a questo punto, l’azienda afferma di aver ampliato il set di dati di addestramento di un fattore 1,5, utilizzando 330 milioni di immagini con descrizioni testuali.

La nuova rete neurale generativa AI dispone inoltre di tre modalità di filtraggio per visualizzare le immagini esteticamente più gradevoli e un nuovo algoritmo di riconoscimento del testo aiuta a comprendere meglio ciò che gli utenti desiderano con le loro descrizioni.

Insomma: La rete neurale aggiornata fa un lavoro migliore nel rendering di volti, occhi e mani, consentendoti di creare ritratti iperrealistici.

Tecnologie in continua evoluzione

Hai anche una migliore comprensione di culture specifiche. YandexART conosce, importanti personaggi storici e personaggi dei cartoni animati e delleamati in tutto il mondo.

YandexART è l’evoluzione delle tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa di Yandex, che dispone anche di YandexGPT come proprio chatbot in stile ChatGPT in modo che gli utenti possano ottenere testi personalizzati secondo le loro istruzioni.

Yandex è integrato nell’applicazione mobile Shedevrum, lanciata lo scorso aprile per Android e iOS, focalizzata sulla creazione di video, immagini e testi tramite intelligenza artificiale. Potrebbe essere la risposta al Google Search Generative Experience che vi abbiamo spiegato giorni fa.

YandexART è inoltre integrato in Yandex Business, la piattaforma pubblicitaria di Yandex, ed entro la fine di quest’anno arriverà anche in Yandex Keyboard, l’applicazione di tastiera virtuale per dispositivi mobili creata da Yandex, aggiungendo funzioni come traduzioni linguistiche, controllo ortografico e altro ancora, essendo disponibile a livello globale.