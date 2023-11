Ultime Notizie » diretta calcio » Partite Calcio Settimana 45 in Europa delle 7 squadre italiane: orari e dove vederle in streaming tv

DIRETTA CALCIO IN TV – Settimana 45 (dal 6 novembre fino a 12 novembre 2023) di appuntamenti europei nei quali saranno impegnate anche le nostre 7 squadre italiane Milan, Inter, Lazio e Napoli in Champions League, Roma e Atalanta in Europa League, Fiorentina in Conference League. Le due partite che si potranno vedere in chiaro saranno Milan-PSG (su Canale 5) e Atalanta-Sturm Graz (su TV8), mentre le rimanenti 5 saranno distribuite tra Amazon Prime Video (Salisburgo-Inter), Sky e DAZN. Di seguito le informazioni per vedere le partite europee delle italiane in diretta streaming e gli orari di inizio.

Martedì 7 Novembre

21:00 Milan-PSG (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+.

Mercoledì 8 Novembre

21:00 Lazio-Feyenoord (Champions League) – Sky Sport Arena, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+.

18:45 Napoli-Union Berlino (Champions League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (Canale 252) e Infinity+.

21:00 Salisburgo-Inter (Champions League) – Amazon Prime Video.

Giovedì 9 Novembre

18:45 Slavia Praga-Roma (Europa League) – Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252).

18:45 Cukaricki-Fiorentina (Conference League) – Dazn, Sky Sport Max e Sky Sport (Canale 253).

21:00 Atalanta-Sturm Graz (Europa League) – Dazn, Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252).