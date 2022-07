Ultime Notizie » Paradisi Fiscali » Frode Fiscale: chiesti 8 anni di carcere per Shakira

La Procura spagnola chiede più di 8 anni di carcere per Shakira per il suo caso di frode fiscale. Nella sua formale accusa, l’ente giudiziario ha chiesto anche il pagamento di una sanzione di 23 milioni di euro.

Il ministero pubblico spagnolo ha chiesto questo venerdì una condanna a otto anni e due mesi di reclusione per la cantante colombiana Shakira per l’accusa secondo la quale tra il 2012 e il 2014 avrebbe commesso una frode fiscale del valore di 14,5 milioni di euro. La sanzione significherebbe la sua entrata in carcere se è assistita dal tribunale incaricato di giudicarla, come riferiscono i media locali.

Nella sua formale accusa, l’ente giudiziario ha chiesto anche il pagamento di una sanzione di 23 milioni di euro (circa 24 milioni di dollari).

Questo mercoledì, l’artista ha respinto l’accordo proposto dalla Procura di Barcellona per evitare di essere processata per i sei reati di frode contro il Tesoro spagnolo di cui è accusata. La proposta include la riduzione della pena, in modo che andrebbe in carcere se venisse dichiarata colpevole, con l’accettazione delle accuse e il pagamento di una multa.

Le motivazioni dell’accusa su Shakira

Il ministero pubblico sostiene che Shakira ha fatto finta di non risiedere in Spagna per non pagare le tasse e ha nascosto il suo reddito attraverso una rete con sede nei paradisi fiscali (Isole Cayman, Panama, Malta e Lussemburgo). A tal proposito, la star colombiana ha ribadito la sua innocenza, sostenendo che durante i tre anni la sua permanenza nel Paese iberico è stata sporadica. Allo stesso tempo, sostiene che la sua condotta è sempre stata impeccabile e ha mostrato buona disposizione, poiché ha restituito i 14,5 milioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate, oltre a 3 milioni di interessi.

La presentazione dell’atto d’accusa significa che il tribunale del comune di Esplugues de Llobregat detta nelle prossime settimane un’ordinanza per l’apertura di un processo orale. In tal caso, su richiesta del pubblico ministero incaricato, saranno interrogati Shakira e un totale di 37 testimoni. Sebbene non sia escluso un accordo dell’ultimo minuto, si prevede che, anche così, la famosa cantante colombiana dovrebbe sedersi sulla sedia dell’imputato.