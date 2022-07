Ultime Notizie » Vaiolo delle scimmie » Vaiolo scimmie, primo morto in Europa

L’Europa registra la sua prima morte dal vaiolo delle scimmie. Il Ministero della Salute spagnolo ha confermato oggi il primo decesso nel Paese per vaiolo delle scimmie. L’informazione è stata rilasciata nell’ultimo rapporto sulla situazione dovuta a questa malattia nel Paese, ma non sono state fornite ulteriori informazioni sulla persona deceduta, se non per il fatto che era una di quelle ricoverate in ospedale.

Questa sarebbe la prima morte per vaiolo delle scimmie registrata in Europa. Nella stessa giornata odierna è stato confermato un altro decesso in Brasile e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva precedentemente confermato cinque decessi nei paesi africani, in particolare tre in Nigeria e due nella Repubblica Centrafricana.

In Spagna finora sono stati segnalati, secondo i dati della Rete nazionale di sorveglianza epidemiologica (RENAVE), 4.298 casi di infezione, di cui oltre 4.000 uomini e solo 64 donne, e l’età varia tra i 10 mesi e gli 88 anni, con un’età media di 37 anni.

I casi notificati provengono dalle 17 comunità autonome del Paese. Il maggior numero di contagi si registra a Madrid, con 1.656, e in Catalogna, con 1.406. Il rapporto dettaglia che 135 pazienti hanno avuto complicazioni. “I più frequenti erano le infezioni batteriche secondarie e le ulcere della bocca”.

Sabato scorso, l’OMS ha dichiarato che, dato l’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie nel mondo, si è deciso di classificare l’epidemia come un’emergenza sanitaria globale.