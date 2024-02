Ultime Notizie » Bahrain » Formula 1 2024: dove vedere GP Bahrain Streaming Gratis, Ferrari in Diretta TV

Dove vedere il Gran Premio di Bahrain (stagione 2024) di Formula 1 in tv e streaming. Il Campionato del Mondo 2024 inizia con il Gran Premio del Bahrain questo fine settimana, ma la partenza gara è stata spostata in modo straordinario al sabato 2 marzo, ore 16:00 italiane, mentre le qualifiche che si svolgeranno il venerdì 1 marzo alle ore 17:00. Vediamo tutte le informazioni sul primo Gran Premio della stagione e su come seguirlo in televisione e in streaming. Eurosport trasmetterà in diretta le qualifiche e la gara.

Il Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024 è pronto per partire con il Gran Premio del Bahrain dopo una pausa invernale molto calda. I piloti e i team si sono già sistemati per i test prima dell’inizio ufficiale e c’è molta attesa per le prestazioni in pista e le novità tra le squadre.

Max Verstappen e la Red Bull rimangono i rivali da battere, ma la Ferrari con Carlos Sainz accanto a Charles Leclerc sembra pronta a competere per la vittoria. Mercedes, McLaren e Aston Martin sono pronte a scattare insieme alla Ferrari, mentre le Racing Bulls e la Kick Sauber potrebbero essere sorprese del campionato.

Gli orari del GP del Bahrain 2024 di Formula 1

Venerdì 1/03/2024 > Ore 13:30 Prove Libere 3, Ore 17:00 Qualifiche.

Sabato 02/03/2024 > Partenza Gara Ore 16:00.

GP Bahrain 2024: dove vedere Formula 1 Streaming e in TV

La prima gara del Campionato Mondiale si terrà di sabato per motivi religiosi, così come il successivo Gran Premio in Arabia Saudita. Il weekend delinizierà il giovedì 29 febbraio con prove libere, qualifiche e gara in notturna.

Il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD e in 4K, mentre su TV8 potrete seguire le prove di qualificazione e la gara in replica. La copertura dell’evento sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e su NOW.