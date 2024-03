Ultime Notizie » Allunaggio » Navicella spaziale giapponese Moon Sniper rivela immagini uniche della Luna

Il modulo giapponese Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), conosciuto anche come il “cecchino lunare” (Moon Sniper), è tornato alla vita dopo aver superato l’estrema notte lunare, un periodo senza sole e con temperature gelide che mettono a dura prova le sue capacità originarie. L’Agenzia spaziale giapponese (JAXA) ha annunciato il traguardo sul social network X (ex Twitter), sottolineando la resilienza della sonda.

SLIM è atterrato sulla Luna il 19 gennaio in un piccolo cratere chiamato Shioli, al polo sud lunare, con notevole precisione a meno di 55 metri dal suo obiettivo iniziale. Tuttavia, durante la discesa, perse uno dei suoi motori, provocando un atterraggio inclinato e lasciando i pannelli solari orientati senza accesso alla luce solare.

Nonostante le sfide, SLIM ha rilasciato due rover, inclusa una bizzarra sfera realizzata da un’azienda di giocattoli, per analizzare le rocce lunari. Dopo la temporanea interruzione, la sonda ha ripreso a funzionare grazie ad un cambiamento nella direzione della luce solare, dimostrando la sua capacità di adattamento.

Sebbene le comunicazioni siano state interrotte durante il mezzogiorno lunare a causa delle elevate temperature delle apparecchiature, JAXA si sta preparando a riprendere le operazioni una volta che si saranno raffreddate. SLIM ha dovuto affrontare sfide uniche non essendo stato originariamente progettato per resistere alla notte lunare.

Questo successo segna il terzo tentativo riuscito del Giappone di sbarcare sulla luna, dopo i precedenti fallimenti nel 2022 e nel 2023. L’impresa di SLIM rafforza l’orgoglio giapponese nell’esplorazione lunare.

A livello globale, l’esplorazione lunare rimane una sfida, come recentemente evidenziato dalla sonda Intuitive Machines, che probabilmente è atterrata su un fianco ma può ancora recuperare dati scientifici. Questo sforzo fa parte dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), che coinvolge aziende private nella conquista della Luna.

La navicella spaziale giapponese Moon Sniper rivela immagini uniche della Luna

Il “Moon Sniper” giapponese ha catturato nuove immagini del suo sito di atterraggio. L’impresa era inaspettata dato che il lander lunare non era progettato per sopravvivere alle rigide temperature della Luna.