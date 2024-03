Dove vedere Fiorentina-Milan streaming e tv. Tutto pronto per le due formazioni che si affrontano in occasione della 30ª giornata di Serie A allo stadio Artemio Franchi di Firenze sotto la direzione dell’arbitro Maresca.

Viola e rossoneri si affrontano al Franchi in un match da non perdere

I gigliati ospitano i rossoneri in un match cruciale per le ambizioni europee di entrambe le squadre. La Fiorentina, reduce da una striscia di quattro risultati utili consecutivi (tre pareggi e una vittoria), cerca punti preziosi per consolidare il suo ottavo posto in classifica e alimentare il sogno di un piazzamento continentale. La squadra di Vincenzo Italiano, che vanta un attacco di tutto rispetto con 43 reti all’attivo, si affida al talento di giocatori come Arthur Cabral, Nicolás González e Riccardo Sottil per impensierire la difesa avversaria.

Il Milan, invece, si presenta al Franchi da seconda forza del campionato con 62 punti e tre vittorie consecutive all’attivo. La formazione di Stefano Pioli, che può contare sul secondo miglior attacco della Serie A con 55 gol realizzati, è guidata da un Rafael Leão in stato di grazia e da un Olivier Giroud sempre incisivo.

La sfida si preannuncia dunque infuocata e ricca di spunti interessanti. La Fiorentina, spinta dal calore del suo pubblico, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo e tenere vive le speranze di Europa. Il Milan, dal canto suo, non vorrà cedere terreno alle inseguitrici e proverà a conquistare i tre punti per consolidare la sua posizione in classifica sulla Juventus che alle 18 affronta all’Olimpico la Lazio, altra partita da vedere in diretta streaming.

Fiorentina e Milan si affrontano per il 30° turno di Serie A .

si affrontano per il . Entrambe le squadre sono in corsa per l’ Europa .

. La Fiorentina ha ottenuto 4 risultati utili consecutivi.

consecutivi. Il Milan ha vinto le ultime 3 partite .

. La sfida si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni.

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni e dove vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e diretta live tv.

Fiorentina-Milan: Probabili Formazioni e Pronostico



La Fiorentina si prepara ad affrontare il Milan con il suo collaudato 4-2-3-1. Le condizioni di Nico Gonzalez, reduce dagli impegni con l’Argentina, destano qualche preoccupazione. In attacco, Belotti è intoccabile, con Sottil a sinistra e Bonaventura squalificato. Non è stato convocato Christensen, rientrato dall’infortunio al menisco ma ancora non in forma.

Il Milan si presenta quasi al completo. Assenti Kjaer, fermato da un problema muscolare, e Theo Hernandez, squalificato. Florenzi agirà sulla fascia sinistra. Dubbio Pulisic, reduce dagli impegni con la Nazionale americana: pronto Chukwueze.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Allenatore Vincenzo Italiano. A disposizione in panchina: Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Ranieri, Dodo, Faraoni, Parisi, Duncan, Castrovilli, Maxime Lopez, Barak, Infantino, Nzola, Ikoné, Kouame.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Nava, Simic, Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Adli, Musah, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Arbitro: Maresca. Guardalinee: Passeri-Costanzo. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente Sala VAR: Guida.

Pronostico

La sfida si preannuncia equilibrata. La Fiorentina, in casa, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo. Il Milan, però, è in un ottimo momento di forma e non vorrà cedere terreno alle inseguitrici. Pronostico: 1-1.

Fiorentina-Milan: Dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida Fiorentina-Milan sarà trasmessa su diverse piattaforme, sia in tv che in streaming.

Per gli amanti dello streaming, la partita sarà disponibile su DAZN. L’app è compatibile con le smart tv di ultima generazione, console PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per chi preferisce la tv tradizionale, Fiorentina-Milan sarà trasmessa da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Gli abbonati a entrambe le piattaforme potranno inoltre seguire la partita tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

In sintesi, ecco le diverse opzioni per vedere Fiorentina-Milan in diretta:

Streaming:

DAZN (app su smart tv, console, TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast)

Tv:

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio

Sky Sport 4K

Sky Sport 251

DAZN (app su decoder Sky Q)

Non resta che scegliere la piattaforma preferita e godersi il match!