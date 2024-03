Ultime Notizie » Napoli » Serie A: L’Atalanta conquista il “Maradona” con una prestazione di carattere

DIRETTA SERIE A – L’Atalanta ha espugnato il “Maradona” di Napoli con una prestazione di grande carattere, battendo i padroni di casa per 3-0. La Dea ha sfruttato al meglio la sua letalità in contropiede, colpendo due volte nel primo tempo con Miranchuk e Scamacca. Nella ripresa, Carnesecchi ha negato il gol a Osimhen in due occasioni, prima che Koopmeiners chiudesse definitivamente i conti.

La partita:

La gara è iniziata subito con un brivido per l’Atalanta: al 3′ Miranchuk ha colpito il palo a pochi passi dalla porta. Il Napoli ha fatto la partita, ma ha trovato una difesa atalantina ben organizzata. Al 26′ è arrivato il vantaggio della Dea: Miranchuk ha insaccato una palla vagante in area dopo una disattenzione della difesa azzurra.

Il Napoli ha reagito immediatamente, ma Scalvini ha salvato sulla linea di porta un tiro di Osimhen. Al 45′ è arrivato il raddoppio dell’Atalanta: Scamacca ha battuto Meret con un bel tiro dal limite dell’area.

Nella ripresa, il Napoli ha continuato a cercare il gol, ma ha trovato un Carnesecchi in giornata di grazia. Il portiere atalantino ha negato il gol a Osimhen in due occasioni, prima che Koopmeiners chiudesse definitivamente i conti all’88’ con un bel tiro da fuori area.

Le chiavi del match:

La letalità in contropiede dell’Atalanta.

La solidità difensiva della Dea.

La prestazione di Carnesecchi.

L’Atalanta si conferma una squadra di grande valore e si candida come una delle possibili outsider per l’Europa. Il Napoli, invece, deve ritrovare continuità di rendimento se vuole raggiungere i suoi obiettivi stagionali.

Tabellino e Pagelle di Napoli-Atalanta Risultato esatto finale 0-3

che si allontana dal sesto posto (e la Dea ha anche una partita in meno).

Marcatori Gol: 26′ Miranchuk (A), 45′ Scamacca (A), 43′ st Koopmeiners (A).

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 5, Mario Rui 5; Anguissa 6 (30′ st Simeone), Lobotka 5,5, Traoré 5,5 (1′ st Zielinski 6); Politano 5,5 (23′ st Lindstrom 5,5), Osimhen 5,5, Raspadori 5 (1′ st Ngonge 5). A disposizione in panchina: Contini, Gollini, Natan, Olivera, Mazzocchi, Ostigard, Cajuste, Dendoncker. Allenatore Calzona 5.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Hien 7, Kolasinac 6 (23′ st Djimsiti 6); Hateboer 6, De Roon 6, Ederson 6,5, Zappacosta 6 (15′ st Ruggeri 6,5); Pasalic 6,5 (15′ st Koopmeiners 7); Miranchuk 7,5, Scamacca 7 (15′ st Lookman 6). A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Bakker, Adopo, Touré. Allenatore Gasperini 7.

Arbitro: Pairetto. Osimhen (N); Kolasinac, Koopmeiners (A).