Ultime Notizie » Come vedere Lazio Juventus Streaming » ⚽ LAZIO JUVENTUS Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV Oggi

Dove vedere Lazio-Juventus streaming e tv. Sfida infuocata all’Olimpico: Lazio e Juventus si affrontano per la Serie A e la Coppa Italia.

Calcio d’inizio infuocato per Lazio e Juventus: l’Olimpico di Roma si prepara ad ospitare una sfida ad alta tensione, valida per la 30ª giornata di Serie A. Ma non è solo una partita di campionato: tra tre giorni, le due squadre si ritroveranno di fronte all’Allianz Stadium per l’andata della semifinale di Coppa Italia.

Esordio bollente per Tudor: il tecnico croato, ex bandiera della Juventus, guiderà la Lazio per la prima volta proprio contro i bianconeri. Un match che assume un sapore speciale per Tudor, che ha militato nella Juve sia da calciatore che da allenatore ai tempi di Pirlo.

Juve a caccia di riscatto: la squadra di Allegri è chiamata a ritrovare la vittoria dopo aver abbandonato il sogno Scudetto. L’obiettivo ora è difendere la qualificazione alla prossima Champions League, insidiata dalle inseguitrici.

Lazio in cerca di continuità: la vittoria in rimonta contro il Frosinone ha interrotto una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. I biancocelesti cercheranno di dare continuità al successo ottenuto e conquistare punti preziosi in chiave classifica.

Un precedente a favore della Juve: all’andata, i bianconeri si imposero per 3-1 grazie a una doppietta di Vlahovic e a un gol di Chiesa. La Lazio accorciò le distanze con Luis Alberto, ma non riuscì a evitare la sconfitta.

Pronostico incerto: la sfida si preannuncia equilibrata e ricca di spunti. La Lazio, galvanizzata dal nuovo tecnico, cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo. La Juventus, dal canto suo, è chiamata a dare una risposta immediata e a conquistare i tre punti per consolidare la posizione in classifica.

Oltre al calcio: la partita assume un valore che va oltre lo sport. La sfida tra Lazio e Juventus rappresenta un classico del calcio italiano, capace di accendere la passione dei tifosi di entrambe le squadre. Un evento che promette spettacolo e adrenalina, con un esito che rimane incerto fino al fischio finale.

Insomma, quale squadra ha le maggiori probabilità di vittoria? L’esordio di Tudor sulla panchina della Lazio avrà un impatto sulla partita? La Juventus riuscirà a ritrovare la vittoria e a rilanciarsi in campionato? Come si approcceranno le due squadre alla sfida di Coppa Italia? L’appuntamento è per sabato 30 marzo alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Che vinca il migliore!

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni e dove vedere Lazio-Juventus streaming gratis e diretta live tv.

Lazio-Juventus probabili formazioni

L’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio è scoppiettante: il tecnico croato rivoluziona la squadra schierando un inedito 3-4-2-1. In porta, Mandas sostituisce l’infortunato Provedel. Casale completa la difesa a tre, mentre in mediana Cataldi e Guendouzi formano la coppia centrale. Zaccagni agisce sulla trequarti alle spalle di Immobile, favorito su Castellanos. Luis Alberto è in dubbio, con Pedro pronto a subentrargli. Lazzari è in forse per un problema al polpaccio, con Felipe Anderson che scalda i motori in caso di forfait.

Lazio: esordio di Tudor con il 3-4-2-1. Mandas in porta, Casale in difesa, Cataldi e Guendouzi in mediana, Zaccagni e Immobile in attacco. Dubbi su Luis Alberto e Lazzari.

Patric è recuperato.

Problemi in avanti per Allegri: la Juventus deve rinunciare agli attaccanti Vlahovic (squalificato) e Milik (infortunato). Kean e Chiesa (favorito su Yildiz) saranno il tandem offensivo. Rabiot torna titolare dal 1′, mentre Iling-Junior occuperà la fascia sinistra. Alex Sandro (sovraccarico alla coscia) e Kostic (influenzato) sono out.

Juventus: Allegri senza Vlahovic e Milik. Kean e Chiesa in attacco, Rabiot titolare, Iling-Junior sulla fascia sinistra. Indisponibili Alex Sandro e Kostic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Pedro; Immobile. Allenatore Tudor. Squalificati: Pellegrini. Indisponibili: Pellegrini, Provedel, Rovella.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Chiesa, Kean. Allenatore Allegri. Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic. Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro.

Lazio-Juventus in TV

Lazio-Juventus in TV con DAZN (link www.dazn.it), attraverso smart tv, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. I clienti Sky potranno seguire la partita su ZONA DAZN (canale 214). La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Dove vedere Lazio-Juventus streaming gratis

Lazio-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN: basterà scaricare l’app su smartphone e tablet, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook. La partita non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.