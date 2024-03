Ultime Notizie » Arbitri Serie A » Orari partite Serie A 30a giornata: arbitri e big match

CALCIO SERIE A – Sabato e Lunedì (domenica no perchè Pasqua) si gioca la 30a giornata di Serie A di calcio (su 38 a disposizione). Il big match di questa trentesima giornata di campionato tra Lazio e Juventus sarà diretto da Andrea Colombo della sezione di Como, con Fabiano Preti e Valerio Vecchi come assistenti. Matteo Marchetti sarà il quarto ufficiale, mentre Paolo Silvio Mazzoleni e Daniele Chiffi saranno presenti in Sala Var. Luca Pairetto, invece, dirigerà l’incontro tra Napoli e Atalanta, con Valerio Colarossi, Dario Garzelli e Matteo Gualtieri come membri del team arbitrale. Paolo Valeri e Marco Di Bello saranno presenti in Sala Var per assistere il direttore di gara torinese.