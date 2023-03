Ultime Notizie » Come vedere Fiorentina Milan Streaming » ⚽ Fiorentina-Milan Streaming Gratis 📺 dove Diretta TV invece di Roja LIVE, DAZN e Sky

Dove vedere Fiorentina-Milan Streaming Gratis. Match valido per la 25a giornata del campionato di calcio italiano, la Serie A 2022/23: si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze oggi sabato 4 marzo 2023, alle ore 20:45 italiane. Di seguito le formazioni e tutte le info per vedere Fiorentina-Milan streaming gratis e video live tv.

Fiorentina-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Milan (quarto in classifica con 47 punti alla pari dell’Inter) cercherà oggi la 4 vittoria consecutive dopo aver sconfitto l’Atalanta 2-0 in casa nell’ultima partita di Serie A. La squadra è così arrivata al 3° posto con 47 punti, con 14 partite alla fine. Il Milan insegue il Napoli in testa alla classifica an 18 punti ed è sopra la Roma, in 5ª posizione, di 3 punti nella lotta per un posto in Champions League.

La Fiorentina è in 12ª posizione con 28 punti, avendo segnato 27 gol e avendone concessi 30. Con 14 partite alla fine, la Fiorentina insegue l’Atalanta 6° in classifica con 13 punti in meno, nella corsa per un posto in Conference League Qualifiers. La Fiorentina ha vinto l’ultima partita di Serie A 3-0 in trasferta contro l’Hellas Verona, chiudendo una serie di 6 gare senza successi (V0 N2 P4).

In casa Fiorentina: Milenkovic, reduce da un problema muscolare, regolarmente tra i convocati. Saponara in vantaggio su Kouamè, Cabral più di Jovic. Terzic ko: lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra.

In casa Milan: Bennacer e Calabria arruolabili, l’algerino riprenderà il suo posto a centrocampo. Diaz non convocato, Leao squalificato, chance per Rebic probabilmente in coppia con De Ketelaere alle spalle di Giroud. Thiaw ancora dal 1′, Ibra dalla panchina.

⚽ Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Saponara. Allenatore Vincenzo Italiano. A disposizione in panchina: Sirigu, Cerofolini, Milenkovic, Venuti, Ranieri, Bianco, Duncan, Barak, Castrovilli, Jovic, Kouamé, Brekalo, Sottil. Indisponibili: Terzic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Bonaventura.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Dest, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemakers, Adli, Florenzi, Calabria, Origi, Ibrahimovic. Indisponibili: Brahim Diaz, Gabbia. Squalificati: Krunic, Leao. Diffidati: Calabria, Kjaer, Rebic, Giroud.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Mokthar-Palermo. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Zufferli.

Dove vedere Fiorentina-Milan in TV

Fiorentina-Milan diretta tv con il servizio a pagamento di DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213), visibile anche con le smart tv di ultima

Fiorentina-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Live



generazione compatibili. La Fiorentina è, al pari della Roma, la vittima preferita di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (11 centri); con una rete, lo svedese diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 152 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007).

Fiorentina-Milan streaming gratis per gli abbonati con SkyGo e DAZN, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio pc o notebook. Il Milan ha vinto l'incontro più recente di Serie A tra le due squadre, avendo trionfato 2-1, in casa, a novembre. Rafael Leão ha segnato l'unico gol per il Milan al minuto 2. Inoltre il Milan ha beneficiato di un'autorete della Fiorentina, di Nikola Milenkovic. Antonín Barak ha realizzato l'unico gol per la Fiorentina al minuto 28.

Alternative per guardare Fiorentina-Milan Streaming Online invece di Roja Club

Alternative per vedere Fiorentina-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming non è una opzione valida in Italia.

I siti online, che si trovano tra i risultati che restituisce Google o Yahoo! nel cercare la frase “Fiorentina-Milan Rojadirecta“, e che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.