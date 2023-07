Ultime Notizie » Carlos Alcaraz » Finale Wimbledon 2023: Alcaraz-Djokovic Streaming Gratis, dove Diretta Tennis TV

STREAMING LIVE TENNIS – Tutto pronto per la finalissima di Wimbledon a Londra dove, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, attualmente i due più forti tennisti del mondo, si contenderanno il titolo di campione dello Slam londinese.

Alle ore 15 italiane al Campo Centrale dell’All Englans Lawn Tennis e Croquet Club, il numero uno al mondo, Carlos Alcarez (ha superato in tre set – triplo 6-3 – il russo Daniil Medvedev) alla sua prima finale a Wimbledon, contro il numero due della classifica mondiale, Novak Djokovic, il quale ha battuto in semifinale in tre set (6-3, 6-3, 7-6) l’azzurro Jannik Sinner e punta ad eguagliare il record di otto trionfi londinesi detenuto da Roger Federer.

I match precedenti tra i due talenti sono stati equilibrati e oggi si sfideranno per la prima volta su un campo erboso.

Dove vedere Alcaraz-Djokovic Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Lo scorso anno, sulla terra rossa di Madrid, Alcaraz ha trionfato in tre set. Quest’anno, invece, nella semifinale del Roland Garros, Djokovic ha vinto in quattro set.

Alcaraz-Djokovic si giocherà oggi domenica 16 luglio 2023 per la finale del torneo di tennis di Wimbledon 2023 nel Campo Centrale, a partire dalle ore 15:00 italiane. Il match verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo). In streaming online su Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti). Ricordiamo che lo streaming di “Roja Directa Tennis” non è autorizzato in Italia.