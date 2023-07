Ultime Notizie » Alcaraz Berrettini » Alcaraz-Berrettini Streaming Tennis Gratis, dove vedere Roja Directa TV Wimbledon 2023

STREAMING LIVE TENNIS – Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini stanno giocando il loro ottavo di finale del prestigioso torneo tennistico di Wimbledon 2023. Lo spagnolo, numero 1 al mondo, con il tennista italiano che è approdato a questa sfida dopo la bella vittoria contro Alexander Zverev. Dopo i primi due set sono in parità: 6-3 per Berrettini al primo set, 6-3 al secondo per Alcaraz: un big match tutto da vedere in diretta streaming dal centrale dell’All England Club di Londra.

Dove vedere Alcaraz-Berrettini Streaming Gratis e Diretta LIVE TV



Alcaraz-Berrettini si giocherà oggi lunedì 10 luglio 2023 per gli ottavi di finale del torneo di tennis di Wimbledon 2023 all’All England Club, non prima delle ore 19:00. Verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali di Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo). In streaming online su Sky GO (gratis per gli abbonati) e NOW (a pagamento per tutti).