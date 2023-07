Ultime Notizie » Cinema » Addio all’attrice e cantante Jane Birkin di “Je t’aime… moi non plus”

Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese, è morta a 76 anni nella sua casa di Parigi. Nata nel 1946 a Londra, è conosciuta soprattutto per la sua collaborazione musicale con suo marito, il cantautore francese Serge Gainsbourg negli anni ’60 e ’70.

Il loro duetto più famoso è “” ( guarda il video su YouTube ), che ha suscitato scandalo per i suoi contenuti espliciti.

Jane Birkin ha anche avuto una carriera di successo come attrice, apparendo in numerosi film francesi e internazionali, uno su tutti che la portò alla ribalta, “Blow Up” di Antonioni. È considerata un’icona di stile e di moda, e ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo fino ai giorni nostri.