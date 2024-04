Ultime Notizie » cambiamento climatico » Fertilità in calo: crollo demografico globale entro il 2100?

Lo studio della fertilità è fondamentale per risolvere le sfide geopolitiche, ambientali, economiche e sociali provocate dai cambiamenti nelle tendenze di età della popolazione e dalla migrazione. Questi cambiamenti hanno un impatto sulle politiche che riguardano le necessità di risorse e assistenza medica, l’istruzione, l’offerta di lavoro, la pianificazione familiare e l’uguaglianza di genere.

Il problema si radica nella capacità del nostro pianeta di fornire le risorse necessarie a garantire la sopravvivenza e il benessere della popolazione globale, includendo aspetti vitali come l’accesso ad acqua potabile, cibo nutritivo, energia sostenibile e gestione dei rifiuti, tra gli altri.

Pertanto, stime precise e previsioni future dei tassi di fertilità e del loro impatto sulle strutture di età della popolazione sono essenziali per anticipare possibili conseguenze economiche e geopolitiche e per informare lo sviluppo di politiche sanitarie, ambientali ed economiche efficaci.

Dopo ventuno secoli di crescita demografica pura e semplice, specialmente nel XIX secolo, quando si è assistito a una crescita demografica senza precedenti, e nel XX secolo, quando si è sperimentata l’esplosione demografica più importante della storia dell’umanità, senza dimenticare il XXI secolo, quando abbiamo superato la soglia degli 8 miliardi, lo scenario inizierà a cambiare.

Secondo i dati dell’Istituto di Misurazione e Valutazione della Salute (IHME) dell’Università di Washington, pubblicati la settimana scorsa sulla rivista scientifica The Lancet, nei prossimi anni ci si aspetta un cambiamento demografico significativo: una diminuzione della popolazione mondiale.

Nello studio attuale, i ricercatori hanno esplorato le tendenze globali di fertilità in 204 paesi tra il 1950 e il 2021, con previsioni per il 2100. I ricercatori hanno analizzato dati dello “Studio sulla carica globale di malattie, lesioni e fattori di rischio 2021” dell’IHME, che mostra le tendenze presenti e future regionali, nazionali e globali in materia di fecondità e nascite vive.

Una regione in controtendenza

In generale, i paesi necessitano di avere un tasso di fertilità di 2,1. Questo significa che il limite minimo per il ricambio generazionale è di almeno 2,1 figli per donna.

Ora, lo studio mostra che i tassi di fertilità globali stanno diminuendo, e più della metà di tutti i paesi nel 2021 ha registrato tassi al di sotto del livello di ricambio. Questa tendenza, osservata dal 2000, rivela variazioni significative nel ritmo di diminuzione, e solo pochi paesi mostrano una piccola ripresa.

Lo studio prevede che per il 2050, più dei tre quarti dei paesi non avranno tassi di fertilità sufficientemente alti per sostenere la dimensione della propria popolazione nel tempo. Per il 2100, questo numero salirà al 97% dei paesi, il che è insostenibile per il ricambio della popolazione.

Ciò significa che in questi luoghi, le popolazioni diminuiranno a meno che la bassa fertilità non sia compensata da un’immigrazione efficace o da politiche che offrano un maggiore sostegno alla natalità.

Tra il 1950 e il 2021, il tasso di fertilità mondiale si è ridotto a più della metà, da 4,8 a 2,2 figli. Il numero annuale mondiale di nati vivi ha raggiunto un massimo di 142 milioni nel 2016 ed è sceso a 129 milioni nel 2021.

I tassi di fertilità sono calati in tutti i paesi negli ultimi 70 anni.

Nel 1950, questo tasso era di circa cinque figli per ogni donna. Nel 2021, di 2,2 figli per donna. La tendenza è particolarmente preoccupante in Corea del Sud e Serbia, dove il tasso è inferiore a 1,1 figli. In Ciad, il tasso di fertilità è il più alto del mondo, con sette nascite per donna.

Emil Vollset Stein, professore dell’IHME e coautore dello studio:

“Ci troviamo di fronte a cambiamenti sociali sorprendenti nel corso del XXI secolo (…) il mondo affronterà simultaneamente un ‘baby boom‘ in alcuni paesi e un ‘baby bust‘ in altri”.

Il nuovo studio prevede cambiamenti importanti nel modello globale di nascite vive tra i paesi sviluppati e in via di sviluppo. Nel 2021, il 29% dei bambini del mondo è nato nell’Africa subsahariana. Secondo l’analisi, si stima che questa cifra aumenterà a più della metà (54%) per il 2100.

Secondo le previsioni, la lista di nazioni con tassi di fecondità superiori a quello di ricambio scenderà dal 24% nel 2050 al 2,90% nel 2100, il che si tradurrebbe in un tasso globale di 1,6 figli. Si stima che solo 26 paesi continueranno a sperimentare una crescita demografica nel 2100, con un numero di neonati superiore a quello delle morti, come nel caso di Angola, Zambia e Uganda.

Un nuovo pianeta?

In teoria, la diminuzione della popolazione mondiale sembra una buona notizia. Il problema è che la diminuzione della popolazione porta anche altri effetti collaterali che devono essere affrontati, in particolare a livello di età e, di conseguenza, economico, sanitario, ambientale e geopolitico.

I bassi livelli di fertilità hanno il potenziale di risultare, nel tempo, in piramidi di popolazione invertite, con un numero crescente di persone anziane e una popolazione in età lavorativa decrescente.

È, quindi, fondamentale pensare alle minacce potenziali alle economie globali, in quanto una popolazione decrescente, in teoria, si traduce in una forza lavoro ridotta, il che colpisce la produttività e la crescita economica.

Allo stesso modo, i sistemi di salute devono adattarsi all’invecchiamento della popolazione, il che implicherà maggiori richieste di cure di lunga durata e un aumento della prevalenza di malattie legate all’età.

Con riferimento all’ambiente, sebbene la diminuzione della popolazione mondiale, in teoria, risulterà in una minore pressione sulle risorse naturali, è anche fondamentale considerare come i cambiamenti nella distribuzione della popolazione possono influenzare la gestione di queste risorse e la biodiversità.

Nel panorama geopolitico, si devono considerare nuove dinamiche di potere, che possono cambiare significativamente con variazioni nella dimensione e nella struttura delle popolazioni dei paesi. Questo potrebbe riconfigurare alleanze, zone di influenza e priorità nella politica internazionale.