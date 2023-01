Ultime Notizie » cina » La popolazione cinese diminuisce per la prima volta in oltre 60 anni

La popolazione cinese è diminuita nel 2022 per la prima volta in più di sei decenni, secondo i dati ufficiali del National Bureau of Statistics (NBS) pubblicati questo martedì. Il paese di 1,4 miliardi di persone ha registrato 9,56 milioni di nascite, un calo dei tassi di natalità ai minimi storici con l’invecchiamento della sua forza lavoro, che gli analisti avvertono potrebbe ostacolare la crescita economica e aumentare la pressione sulle casse pubbliche.

Popolazione della Cina continentale in calo

Alla fine del 2022, la popolazione della Cina continentale era di 1411,75 milioni, con un calo di 850 mila persone, esclusi gli stranieri, rispetto al 2021, segnando l’inizio di quello che dovrebbe essere un lungo periodo di declino demografico, nonostante gli sforzi del governo per invertire la tendenza.

La nazione asiatica ha anche registrato il più alto tasso di mortalità dal 1974, registrando 7,37 morti ogni 1000, la prima volta che i decessi hanno superato le nascite.

Non succedeva dagli anni ’60

L’ultima volta che il gigante asiatico ha registrato un calo della popolazione è stato negli anni ’60, quando il paese ha affrontato la sua peggiore carestia, causata dalla politica agricola di Mao Zedong nota come il Grande balzo in avanti.

La crisi demografica causata dall’invecchiamento della popolazione è dovuta in gran parte alla “politica del figlio unico” imposta negli anni ’80 per paura della sovrappopolazione. Nel 2016 e nel 2021, il governo di Xi Jinping ha iniziato a consentire alle coppie di avere fino a tre figli, tuttavia il declino demografico non è stato invertito.