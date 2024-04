Ultime Notizie » Come vedere Inter Empoli Streaming » ⚽ Inter-Empoli Streaming Gratis, dove vederla in TV Live

Sfida cruciale per l’Inter capolista contro l’Empoli in lotta per la salvezza. Pronostico, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming e tv.

Allo Stadio San Siro di Milano, oggi lunedì 1° aprile alle ore 20:45 italiane, si giocherà l’attesissimo posticipo che chiude il 30° turno di Serie A: Inter-Empoli. Una sfida che si preannuncia ricca di spunti e di emozioni, con i nerazzurri, saldamente in testa alla classifica con 76 punti, che ospitano un Empoli in piena lotta per la salvezza, attualmente terzultimo a quota 25 punti in compagnia del Frosinone.

I nerazzurri dominano la classifica

L’Inter di Simone Inzaghi si presenta al match in una posizione di forza: il primo posto in classifica con un bottino di 76 punti, frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta in 29 giornate. I nerazzurri vantano il miglior attacco del campionato con ben 71 reti realizzate, a dimostrazione della loro grande forza offensiva. La solidità difensiva, con appena 14 gol subiti, rappresenta un ulteriore punto di forza della squadra.

L’Empoli cerca punti preziosi per la salvezza

L’Empoli di Paolo Zanetti, invece, si trova in una situazione ben diversa. I toscani occupano la terzultima posizione in classifica, a pari merito con il Frosinone, con 25 punti conquistati in 29 giornate. La squadra ha faticato in fase offensiva, realizzando solo 22 gol, il peggior attacco del campionato. La sfida contro l’Inter rappresenta un’occasione importante per conquistare punti preziosi nella lotta per la salvezza.

Un match pieno di incognite

Nonostante la differenza di classifica, la sfida tra Inter ed Empoli non è scontata. I toscani, già in passato, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato. La squadra di Zanetti è reduce da due ottime prestazioni, con un pareggio contro la Roma e una vittoria contro il Bologna, e si presenterà a San Siro con grande determinazione.

Spettacolo assicurato e possibili sorprese

L’Inter, dal canto suo, vorrà consolidare il primo posto in classifica e ottenere una vittoria che le permetterebbe di mettere un’ulteriore ipoteca sul titolo. La sfida di San Siro promette spettacolo e non sono escluse sorprese.

Oltre all’aspetto sportivo, il match sarà anche l’occasione per celebrare la Pasquetta con un grande evento di calcio.

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni e dove vedere Inter-Empoli streaming gratis e diretta live tv.

Inter-Empoli: Probabili Formazioni e Pronostico



Inzaghi schiera Lautaro e Thuram in attacco, con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan a centrocampo. Darmian è in vantaggio su Dumfries a destra, mentre Dimarco gioca a sinistra. In difesa, Acerbi è affiancato da Pavard e Bastoni. Sommer è recuperato ma non al top, quindi Audero è pronto a subentrare.

Nell’Empoli, Niang è favorito su Caputo in attacco. Cambiaghi e Zurkowski agiranno tra le linee. A centrocampo, Marin è certo del posto, mentre Fazzini e Kovalenko si contendono l’altro ruolo da interno (Maleh è squalificato, Grassi infortunato). Gyasi gioca a destra, mentre Cacace e Pezzella sono in ballottaggio a sinistra. Difesa a tre con Bereszynski, Walukiewicz e Luperto davanti a Caprile. Ismajli è out.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stankovic, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Asllani, Frattesi, Sensi, Klaassen, Sanches, Sarr.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkoski, Cambiaghi; Henderson.

Allenatore: Nicola. A disposizione: Perisan, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Cancellieri, Destro, Bastoni, Ismajli.

Arbitro: Dionisi. Guardalinee: Valeriani-Fontemurato. Quarto Uomo: Monaldi. VAR: Marini. Assistente VAR: Mariani.

Dove vedere Inter-Empoli streaming e diretta tv



Lunedì 1 aprile 2024 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, si terrà l’incontro di calcio tra Inter-Empoli, valido per la 30ª giornata di Serie A. La partita inizierà alle ore 20:45 italiane.

Dove seguire la partita:

Diretta televisiva: DAZN (esclusiva), canale Zona DAZN (214) per gli abbonati Sky.

Diretta streaming: DAZN (app per smart tv, console di gioco, dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick; app per smartphone e tablet; sito web su pc e notebook).

Telecronaca:

Pierluigi Pardo (telecronaca)

Marco Parolo (commento tecnico)

Analisi dei precedenti e statistiche recenti tra Inter ed Empoli

I precedenti in Serie A: 41 incontri totali, 33 vittorie dell’Inter, 4 pareggi, 4 vittorie dell’Empoli.

Negli ultimi 10 incontri: 8 vittorie dell’Inter. 1 pareggio. 1 vittoria dell’Empoli.

L’ultimo incontro: 23 aprile 2023: Empoli 1 – 2 Inter (Serie A).

Statistiche a confronto:

Gol fatti: Inter 71 (miglior attacco del campionato), Empoli 22 (peggior attacco del campionato)

Gol subiti: Inter 14, Empoli 38

Possesso palla: Inter 58%, Empoli 42%

Tiri in porta: Inter 15.3 a partita, Empoli 10.2 a partita

Rigori: Inter 6 assegnati, 3 segnati; Empoli 3 assegnati, 2 segnati

Considerazioni:

L’Inter ha un dominio storico nei confronti dell’Empoli, con 33 vittorie in 41 incontri.

Negli ultimi 10 incontri, l’Inter ha vinto 8 volte, pareggiato 1 volta e perso 1 volta.

L’Inter ha il miglior attacco del campionato, mentre l’Empoli ha il peggior attacco.

L’Inter ha una difesa solida, mentre l’Empoli ha una difesa che ha subito 43 gol.

L’Inter ha un possesso palla maggiore e tira di più in porta rispetto all’Empoli.

Pronostico:

In base a questi dati, l’Inter è favorita per la vittoria del match. Tuttavia, l’Empoli ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big del campionato e non è da escludere una sorpresa.