Simulazione Evento 201, raccomandazioni in pandemia globale.

Nel mese di ottobre 2019, si è celebrato a New York “Event 201“, all’interno del quale si è discusso su una possibile situazione pandemica globale come quella che stiamo vivendo in questi giorni con il coronavirus covid-19.

Le conclusioni delle loro analisi e studi sono alla nostra portata grazie alle nuove tecnologie, al fatto che le conferenze sono disponibili attraverso la rete. Vengono inoltre messi online i documenti in cui sono registrati i dati, le previsioni e soprattutto le proposte per far fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo oggi. Di seguito troverai informazioni su eventi, conferenze e relazioni che spiegano i rischi e le possibilità di risolvere una pandemia globale come quella che abbiamo ora.

Evento 201

Nel mese di ottobre 2019, si è tenuto a New York “Event 201”. La messa in scena di una serie di esercitazioni pandemiche basate su diversi scenari possibili al fine di rispondere e anticipare l’affrontare soluzioni a livello globale. 15 esperti mondiali nel mondo degli affari, del governo e della sanità pubblica si sono riuniti per partecipare alla simulazione di uno scenario molto simile a quello che stiamo vivendo oggi.

Hanno analizzato come tutto potrebbe iniziare, come si potrebbe evolvere e come potrebbe essere risolto con la volontà politica, gli investimenti finanziari, l’informazione e la convinzione della società. L’evento è stato organizzato dal Health, Safety and Environment – Johns Hopkins Medicine, dal World Economic Forum (Forum economico mondiale) e dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.

Il nome “Event 201” si riferisce a una grave pandemia che richiederebbe la cooperazione tra vari settori, governi nazionali e istituzioni internazionali chiave. Nella loro presentazione, hanno spiegato che gli studi condotti in quel momento hanno mostrato che le pandemie sarebbero state la causa di una perdita economica annuale dello 0,7% del PIL mondiale, in media circa 570 miliardi di dollari.

Per agire contro di essa, gli esperti hanno raccomandato la necessità di stabilire canali di cooperazione tra l’industria, i governi nazionali, le principali istituzioni internazionali e la società civile.

Hanno quindi annunciato che “la prossima grande pandemia non solo causerà gravi malattie e perdite di vite umane, ma potrebbe anche innescare conseguenze economiche e sociali a cascata che potrebbero contribuire notevolmente all’impatto e alla sofferenza globali”.

L’esercizio della pandemia “Event 201” ha dimostrato alcune di queste importanti lacune nella preparazione alla pandemia, così come alcuni degli elementi delle soluzioni del settore pubblico-privato che saranno necessari per colmarle.

In cosa consisteva la simulazione “Event 201”.

L’evento 201 simula lo scoppio di un nuovo coronavirus zoonotico trasmesso da pipistrelli a maiali a persone che alla fine diventa efficacemente trasmissibile da persona a persona, portando a una grave pandemia. L’agente patogeno e la malattia che causa sono in gran parte basati sulla SARS, ma è più comunicabile nella comunità da persone con sintomi lievi. La malattia inizia negli allevamenti di suini in Brasile, inizialmente in silenzio e lentamente, ma poi inizia a diffondersi più rapidamente negli ambienti sanitari.

Quando inizia a diffondersi efficacemente da persona a persona nei quartieri a basso reddito e densamente popolati di alcune delle megalopoli del Sud America, l’epidemia esplode. Viene prima esportato dal trasporto aereo in Portogallo, negli Stati Uniti e in Cina e poi in molti altri paesi.

Sebbene alcuni paesi possano inizialmente controllarlo, continua a diffondersi e reintrodursi, e alla fine nessun paese può mantenere il controllo. Non vi è alcuna possibilità che un vaccino sarà disponibile nel primo anno. Esiste un finto farmaco antivirale che può aiutare i malati ma non limitare in modo significativo la diffusione della malattia.

Poiché l’intera popolazione umana è sensibile, durante i primi mesi della pandemia, il numero cumulativo di casi aumenta esponenzialmente, raddoppiando ogni settimana. E man mano che si accumulano casi e morti, le conseguenze economiche e sociali diventano sempre più gravi.

Lo scenario termina a 18 mesi con 65 milioni di morti.

A quel tempo la pandemia inizia a diminuire a causa della diminuzione del numero di persone sensibili.

Conclusioni e raccomandazioni degli esperti.

La pandemia continuerà fino a quando non vi sarà un vaccino efficace o fino a quando l’80-90% della popolazione mondiale non sarà esposta. Da allora in poi, è probabile che sia una

Secondo il rapporto prodotto sulla scia di “Event 201”, gli sforzi per evitare le conseguenze devastanti richiederanno livelli di collaborazione senza precedenti tra governi, organizzazioni internazionali e settore privato. Hanno attirato l’attenzione sulle grandi vulnerabilità globali che non sono state coperte e sono state enfatizzate dalle sfide del sistema internazionale. La chiave sta nella cooperazione del settore pubblico con l’industria privata.

L’esercizio sulla pandemia “Event 201” ha mostrato, secondo gli esperti, che alcune di queste lacune esistenti richiederebbero una cooperazione pubblico-privato per affrontare la grande sfida che porrà la pandemia che stiamo vivendo oggi. Le raccomandazioni specifiche erano le seguenti:

I governi, le organizzazioni internazionali e le società devono pianificare come verranno utilizzate le capacità aziendali essenziali durante una pandemia su larga scala. L’industria, i governi nazionali e le organizzazioni internazionali devono collaborare per migliorare la creazione di contromisure mediche mantenute a livello internazionale per consentire una distribuzione rapida ed equa durante una grave pandemia. Paesi, organizzazioni internazionali e società di trasporto globali dovrebbero collaborare per mantenere viaggi e commercio durante le pandemie. Viaggi e commercio sono essenziali per l’economia globale, nonché per le economie nazionali e persino locali e dovrebbero rimanere attivi anche durante una pandemia. I governi dovrebbero fornire più risorse e supporto per lo sviluppo e la produzione di vaccini, terapie e diagnosi che saranno necessarie durante una grave pandemia. Le aziende globali dovrebbero riconoscere l’onere economico delle pandemie e lottare per essere meglio preparate. Le organizzazioni internazionali dovrebbero privilegiare la riduzione degli impatti economici di epidemie e pandemie. I governi e il settore privato dovrebbero assegnare una priorità più alta allo sviluppo di metodi per combattere la disinformazione e la disinformazione prima della prossima risposta alla pandemia.

Hanno annunciato che ciò richiederà lo sviluppo della capacità di inondare i media con informazioni veloci, accurate e consapevoli. Il documento originale sulle raccomandazioni può essere letto qui.

Come possiamo vedere, esistevano tutte queste raccomandazioni [fonte], erano sul tavolo alcuni mesi fa. Inoltre, il World Economic Forum, tra le altre organizzazioni, ha partecipato a questa conferenza. Pertanto, era già disponibile una road map per quello che è iniziato un paio di mesi dopo. Una semplice coincidenza o qualcosa di già pianificato? Secondi i complottisti la risposta è abbastanza ovvia…