Tennis, Sinner trionfa a Miami: annientato Dimitrov in finale e diventa #2 al mondo

Sinner domina Dimitrov e conquista Miami: è n. 2 al mondo! Sinner incanta e trionfa a Miami: il tennista italiano ha impiegato poco più di un’ora per sconfiggere Grigor Dimitrov in finale (risultato 6-3 6-1), ottenendo la sua seconda vittoria in un Masters 1000 dopo il successo a Toronto nel 2023. Grazie a questa prestazione eccezionale, Sinner scala la classifica ATP e diventa n° 2 al mondo, superando Carlos Alcaraz. Mai nessun italiano si è spinto così in alto nella storia del tennis!

Un’ora di dominio: Sinner ha controllato il match fin dalle prime battute, mostrando una grande solidità e un gioco di grande intensità. Il bulgaro Dimitrov ha provato a reagire, ma non è riuscito a tenere il ritmo imposto dall’azzurro.

Un traguardo storico: il secondo posto in classifica rappresenta un risultato storico per il tennis italiano, mai nessun altro giocatore era riuscito a raggiungere una posizione così elevata.

Sinner conferma il suo talento e si candida come uno dei protagonisti del tennis mondiale.

Sinner risponde al microfono dopo la vittoria di Miami: