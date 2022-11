Il 15 novembre, tu e circa 7.999.999.999 altri terrestri potreste sentirvi un po’ claustrofobici, poiché il conteggio globale è ufficialmente triplo rispetto a quello del 1950. Questo importante traguardo riflette l’aumento dell’aspettativa di vita secondo il rapporto UN World Population Prospects 2022.

Per coloro che desiderano un po’ di tregua, non leggete oltre: la popolazione aumenterà a 8.500.000.000 nel 2030, 9.700.000.000 nel 2050 prima di raggiungere il picco di 10.400.000.000 negli anni 2080.

Più della metà dei focolai di popolazione previsti saranno avvertiti in otto paesi: Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filippine e Repubblica Unita della Tanzania.

La Divisione per la popolazione delle Nazioni Unite del Dipartimento degli affari economici e sociali ha aggiunto che l’India dovrebbe superare la Cina come paese più popoloso il prossimo anno.

La popolazione cinese di 1.400.000.000 alla fine scenderà a 1.300.000.000 entro il 2050, hanno aggiunto le Nazioni Unite. Ciò avviene poiché l’aspettativa di vita media in tutto il mondo è aumentata di nove anni dal 1990, ora 72,8 anni e dovrebbe estendersi a 77,2 anni entro il 2050.

Ma per quanto grandi sembrino questi numeri, l’orologio della popolazione in realtà sta ticchettando al ritmo più lento dal 1950, essendo sceso sotto l’1% entro il 2020 con il calo dei tassi di fertilità.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato:

“ La Giornata Mondiale della Popolazione di quest’anno cade durante un anno storico poiché anticipiamo la nascita dell’otto miliardesimo abitante della Terra. Questa è un’occasione per celebrare la nostra diversità, riconoscere la nostra comune umanità e ammirare i progressi della salute che hanno allungato l’aspettativa di vita e ridotto drasticamente i tassi di mortalità materna e infantile. Allo stesso tempo, è un promemoria della nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta e un momento per riflettere su dove ancora non rispettiamo i nostri impegni reciproci”.

Ma la grande domanda rimane: ci sono troppe persone sulla Terra, specialmente nel bel mezzo del cambio climatico? Gli esperti dicono che questa è la domanda sbagliata da porre. Il problema non è la sovrappopolazione, dicono, è il consumo eccessivo.

Il capo del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, Natalia Kanem:

“Mi rendo conto che questo momento potrebbe non essere celebrato da tutti. Alcuni esprimono preoccupazione per il fatto che il nostro mondo sia sovrappopolato. Sono qui per dire chiaramente che il semplice numero di vite umane non è motivo di paura”.