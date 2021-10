Dove vedere Zenit-Juventus Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 20ottobre 2021 alle ore 21 italiane per la 3a giornata del Gruppo H della fase a gironi della Champions League. Bianconeri alla ricerca della terza vittoria consecutiva in UCL per allungare in testa alla classifica. Per lo Zenit è una sorta di dentro o fuori e con la Juve a punteggio pieno non sarà certo semplice giocarsi una sfida così delicata. Di seguito le informazioni per vedere la partita Zenit-Juventus in video streaming gratis e diretta live tv.

Federico Chiesa ha segnato in ognuna delle sue ultime tre partite di UEFA Champions League con la Juventus. L’ultimo giocatore a segnare in quattro gare consecutive per il club nella competizione è stato Mario Mandzukic nell’ottobre 2017, mentre l’unico italiano è Alessandro Del Piero, che ha segnato cinque reti di fila in due occasioni (nel 1995 e 1997).

⚽ Dove vedere Zenit-Juventus Diretta TV

Zenit-Juventus diretta in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.

⚽ Zenit-Juventus Streaming Gratis

Zenit-Juventus streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Zenit-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

La Juventus ha vinto le ultime quattro partite della fase a gironi di UEFA Champions League senza subire un solo gol e due di queste sono state in trasferta: 3-0 contro il Barcellona a dicembre 2020 e 3-0 contro il Malmö FF a settembre 2021.

De Ligt è completamente recuperato e, come annunciato da Allegri, partirà dall’inizio.

⚽ Le probabili formazioni di Zenit-Juventus

Al suo fianco Bonucci, con Chiellini in panchina. In difesa si rivede anche Alex Sandro ma il ballottaggio è per il partner di Chiesa in attacco: Morata potrebbe partire da titolare.

Zenit (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore Semak.

Semak ha dichiarato: “Quale giocatore ammiro di più? Me ne piacciono diversi, Morata, Bonucci, Chiellini: quest’ultimo rappresenta l’anima e il carattere della squadra, non si può non ammirarlo… A differenza della Juve, a noi una rete non basta per vincere. Ma dovremo fare del nostro meglio, è una partita importante per noi se vogliamo recuperare terreno.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. Allenatore Allegri.

Allegri sulle condizioni di Paulo Dybala: “Sta lavorando bene, non ha ancora lavorato con la squadra. Dovrebbe essere quasi sicuramente a disposizione con l’Inter. La partita di domenica? Inutile parlarne ora, domani abbiamo un matchball che dobbiamo sfruttare”.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera).

L’attaccante della Juventus Paulo Dybala potrebbe fare la sua 50esima partita di UEFA Champions League. L’argentino diventerebbe il terzo giocatore più giovane a completare 50 partite con la Juventus nella competizione (27 anni 339 giorni), dopo Alessio Tacchinardi (27 anni 98 giorni) e Alessandro Del Piero (27 anni 326 giorni).

Alternative per vedere Zenit-Juventus in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Zenit-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.