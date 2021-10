Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Zenit-Juventus Streaming Manchester United-Atalanta Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Chelsea-Malmoe

Dove vedere le partite di calcio in tv: Zenit-Juventus, Manchester United-Atalanta, Chelsea-Malmoe e tutte le altre di oggi mercoledì 20 ottobre 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:00 Zenit-Juventus (Youth League) – Sky Sport Football

14:30 Albinoleffe-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

16:30 Spartak-Leicester (Europa League) – Dazn e Sky Sport Football

18:45 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Barcellona-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

18:45 Salisburgo-Wolfsburg (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite) e Infinity+.

21:00 Diretta Zenit-Juventus (Champions League) – Amazon Prime Video

Zenit-Juventus, sfida valida per la 3a giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà mercoledì 20 ottobre 2021 alla Gazprom Arena, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine di San Pietroburgo. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21:00. Di seguito le probabili formazioni:

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.

(4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

Diretta Zenit-Juventus in esclusiva con Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League. Streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone con l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, oppure su dispositivi come pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

21:00 Diretta Manchester United-Atalanta (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Infinity+

La gara di Champions League tra Manchester United e Atalanta è in programma oggi mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21:00. Il match si giocherà all’Old Trafford di Manchester.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; CR7 Cristiano Ronaldo .

(4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; . ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Ecco le probabili formazioni:

Diretta Manchester United-Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky. La partita sarà inoltre visibile, previo abbonamento, con Infinity + sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

21:00 Chelsea-Malmoe (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Infinity+

21:00 Benfica-Bayern (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Infinity+

21:00 Young Boys-Villarreal (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite) e Infinity+

21:00 Lille-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite) e Infinity+.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

