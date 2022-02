Ultime Notizie » Diretta Empoli Juventus » Empoli-Juventus: risultato con doppietta di Vlahovic e Kean

DIRETTA CALCIO – La Juventus di Allegri esce dal campo dell’Empoli con i tre punti. Nel match valido per la 27a giornata di Serie A, la Vecchia Signora vince e torna alla vittoria in campionato consolidando il 4° posto in classifica: momentaneo +6 sull’Atalanta, che però ha una partita in più da giocare.

Alla mezz’ora sblocca Moise Kean di testa su assist dalla sinistra di Rabiot. Poco dopo si fa male Zakaria (problema all’adduttore) e l’Empoli pareggia con Zurkowski risolvendo una palla vagante in area bianconera che prima nessuno è stato capace di calciarla fuori.

Nel recupero del primo tempo Dusan Vlahovic riporta avanti la Juve, finalizzando una bellissima azione di Cuadrado molto altruista in area. Il bomber bianconero trova la sua prima doppietta in Bianconero nella ripresa con un altro splendido gol. La Mantia entra e riapre il match per non è sufficiente e finisce 2-3 per la Juve.

Il tabellino diEmpoli-Juventus risultato esatto finale 2-3 (primo tempo 1-2)

Marcatori gol: 33’ Kean (J), 40’ Zurkowski (E), 45’+2′

(J), 66’(J), 76’(E).

Empoli (4-2-3-1): Vicario; Stojanovic (85’ Henderson), Luperto, Ismajli, Cacace (70’ Parisi); Zurkowski, Asllani, Bandinelli (71’ Benassi); Di Francesco (70’ La Mantia), Bajrami (84’ Verre); Pinamonti. Allenatore Andreazzoli.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria (37’ Locatelli), Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean (62’ Morata). Allenatore Allegri.

Arbitro: Fabio Maresca. Ammoniti: Ismajli (E), Parisi (E).

Highlights Empoli-Juventus 2-3